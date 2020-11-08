台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好蘋果供應鏈、IC設計、網通等九大類

台股上周震盪攻堅行情，順利站回季線及月線關卡上，6日指數收高12,973.53點、周指數大漲427.19點。台新投顧本周看好九大題材類股，包含：蘋果供應鏈、IC設計股、網通股、資產股、鋼鐵股、汽車股、中概股、太陽能股、風電股等，研判下周指數將在12,750～13,250點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.近期國內外公布經濟數據表現優於預期。

2.資金效益持續發酵。

3.歐美傳統消費旺季，帶動消費商機。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.疫情二度爆發封城疑慮仍在，可能影響經濟活動。

2.部分上市櫃公司季報公布匯損影響獲利。

3.美國大選結果不確定性仍存在。

康和投顧：指數高點上衝13,100點

台股上周各產業類股全面上漲，以玻璃陶瓷類指數上漲6.71％最強勢，觀光類指數上漲0.29％最弱勢。康和投顧預期本周指數將在12,600～13,100點區間震盪，本周看好八題材類股，包含：晶圓代工股、PA股、PCB股、太陽能股、高爾夫球股、航運股、成衣股、營建股等。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國內外利多因素，包含：

1.FOMC於11/5召開利率決策會議，會後決議仍維持先前貨幣政策不變，亦即利率維持在0～0.25％、並維持承諾低利率將會執行到通膨超過2％為止，而且現行購債政策及金額不變（即每個月買入800億美元公債及400億美元MBS），顯示低利率市場維持資金面寬鬆預期，有利於股市後續表現。

2.歐洲央行11/5召開利率決策會議，決議維持政策利率在0.1％不變，將QE購買目標提高1500億英鎊，預計2021年1月起購買，直到2021年底，新增購買額度高於市場預期的1,000億英鎊，使總購買目標上升至8,950億英鎊，且若情況惡化，不排除再次加碼QE購買目標。

3.高通及Qorvo陸續公布上季財報及本季營運展望，皆同步優於市場預期，而iPhone12新機尚處在新機備貨期，對Qualcomm的貢獻將持續增加，Qorvo本季營收年增率也將重回成長軌道，皆暗示後續5G產業展望及營運將持續同步向上。

4.拜登受惠概念股如綠能相關產業短期強勢，因以往民主黨對於提倡清潔能源政策力道即遠強於共和黨，成為近期電動車概念股及再生能源如太陽能、風力發電等新的股價驅動力量。