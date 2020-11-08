拜登時代到 台廠布局供應鏈重組趨勢不變

拜登當選美國總統，產業界分析，近年受到美中貿易戰及疫情影響，投資廠商陸續出走中國，加速去中國化以及全球布局。拜登時代即將來臨，這股全球產業供應鏈重組的趨勢不會改變。

代工廠廣達指出，供應鏈布局不會只因為美國總統大選結果而一夕之間發生變化，客戶早從2018年底美中貿易戰初期，就開始積極評估未來5到10年是否需要分散供應鏈。

廣達表示，不管去哪裡設廠，最終都要考量客戶需求，當初從中國沿岸遷到內陸，也是根據客戶要求。現在如果要從中國遷到其他地區，也會依照客戶需求評估，都是動態調整。

另一家代工廠緯創也抱持類似看法，強調供應鏈變化不會只考量美國選舉結果。不管誰當總統，緯創都需要密切觀察並預先做準備，不會因為選舉結果而有重大改變。

緯創表示，原本就在加速供應鏈布局，包括在中國和非中國地區，同時也加大在台灣投資等，這些策略性布局都會考量市場變化。

電腦品牌廠宏碁指出，無論美國總統大選結果如何，宏碁都會持續和供應鏈夥伴討論因應方案。

計劃赴美國設廠的晶圓代工領導廠商台積電表示，會考慮在美國亞利桑那州設廠並沒有政治考量，無論誰當選美國總統都不會改變，只是美國政府的補助等條件必須具備。

同樣在美國投資設廠的台塑化董事長陳寶郎表示，台塑化在美國投資計畫持續進行，不受任何政治因素影響。台塑化路州投資案反倒因當地為疫情重災區，停工令未解，導致整體工程稍微延宕。

陳寶郎分析指出，拜登政策方向重視環保、生態議題，不鼓勵大量開發頁岩油與頁岩氣，川普則是「美國第一」。他認為，不論是誰當選美國總統，都不會驟然停止頁岩油開採，國際油價行情應不會有劇烈改變。

產業界近年受到美中貿易戰及疫情爆發影響下，供應鏈斷鏈風險成為企業面對地緣政治因素下的重要考驗，供應鏈近年陸續出走中國，加速去中國化。

成衣廠聚陽、儒鴻認為，生產商將不再為單一客戶設廠，產地更是全球多元布局，避免集中單一產區。

儒鴻認為，後疫情時代，電商銷售成一大趨勢，「款式增加、訂單量減」為未來走向，也因此供應鏈需要具備快速反應能力。

聚陽指出，供應鏈移出中國趨勢不變，讓東南亞設廠者直接受惠。聚陽主要生產基地在東南亞，也已經重啟擴產計劃，包含越南、印尼等地都將增加產能，預估上述地區產能將增加20%至30%，也評估再增第6個國家、新設生產基地。

陽明海運則認為，東南亞將逐步取代中國市場，將積極布局東南亞，總部成立東南亞區域中心。