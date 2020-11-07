錢之呼吸助攻 作帳行情點火

台股擺脫10月震盪修正態勢，外資連五日加碼，11月以來累計買超逾500億元，且美大選後新一輪紓困、QE等政策方案預料將陸續實行，增添熱錢動能。法人看好，在外資「錢之呼吸」助攻下，可望提前炒熱台股作帳行情。

外資前十月頻頻減碼台股，最多一度提款逾7,000億元，不過，在美大選投票前後，操作風向似有轉變跡象。外資從11月2日開始連續買超五個交易日，其中有三天買超金額皆達百億以上規模，成功扭轉第四季賣超態勢，變為加碼383.73億元，後續回補力道可期。

法人指出，觀察近年台股第四季表現，除了在2018年因面臨美中貿易戰升溫、美債殖利率飆高等因素，爆發10月股災外，即便外資呈現調節動作，但指數仍有上漲空間，而當外資積極加碼時，則更能帶動作帳行情發酵，去年第四季因外資大買2,360億元，推升指數飆漲1,167點。

展望年底的作帳行情，市場預期，美總統大選結果以及新冠疫情捲土重來會是第四季兩大干擾因素。不過，隨著選舉結果陸續明朗化，拜登可望勝出，相對讓美中貿易戰加據的隱憂淡化不少，且在疫情未退的情況下，低利環境延續，推算美債殖利率沒有攀高條件，都將有助於資金回流。

此外，美眾議院及參議院預料將維持兩黨分治，因此，即便拜登成為新一任美國總統，但其企業加稅、擴大監管等政見相對不容易推動，但取得共識的財政刺激法案過關機率仍高，對市場也是一劑強心針。

群益投顧董事長蔡明彥表示，目前歐元、美元接連走貶，主要是資金在反應疫情升溫情況，而台灣疫情相對穩定，新台幣也一路維持強勁升值走勢，在美國新一輪紓困案通過後，有機會見到國際熱錢大浪湧入，配合年底作帳行情，預料將是推升台股的一大助力，指數有機會突破萬三關卡。

凱基投顧分析，根據近三個多月來的整理經驗顯示，外資在13,000點附近由買轉賣，才會導致大盤開始回檔，而上周大盤再度來到萬三關卡附近，外資仍持續買超，可望改變先前慣性，看好本波漲勢有機會突破7月28日所創下的歷史高點13,031點。

高價股衝鋒 零股股東嘗甜頭

受惠外資重返台股，高價族群成為買盤追捧目標，配合盤中零股交易上路，高價股也是小資、年輕股民重點投資標的之一，短短兩周時間就有新增逾4萬名小股東，順利搭上「外資順風車」，樂嘗此波高價股領漲甜頭。

外資回補買氣強強滾，加碼火力集中在IC設計、電子零組件等個股，近五個交易日大買台積電、聯發科、日月光投控等，帶動高價股比價行情，躍居盤面焦點，值得一提的是，由於盤中零股交易新制實施，也讓更多股民對高價股「有感」，得以一同參與上漲行情。

法人表示，台股過往因為只能在盤後進行零股交易，市場流通性相對較差，且買進整張高價股動輒需要數十萬以上，導致一般投資人普遍只能「望股興嘆」，頂多作為行情的指標參考。

不過，盤中零股交易上路以來，由近兩周新增零股股東人數來看，光是300元以上的高價股，就多了約4.6萬人持有零股，並配合近期外資力拱高價股趨勢，帶動短線投資績效三級跳。

以股后矽力-KY為例，若買進價格正好為期間低點1,760元，因近兩個交易日皆飆上漲停，股價登上2,340元，再度改寫歷史新高，投資100股的價差就有5.8萬元。不過，若從近兩周新增零股股東人數僅46人來看，可看出受益於股價上漲「雨露均霑」的投資人仍相對有限。

另外，祥碩、世芯-KY受惠客戶需求暢旺，產業未來成長可期，頻頻獲得外資法人加碼，股價短線漲幅也高達15％與26.08％，合計近500名零股股東取得的投資報酬率也相當亮眼。

權王台積電雖然股價波動度相對較小，累積漲幅約4.74％，但新增零股股東人數成長快速，已達3.6萬人，受惠人數最多。

而股王大立光目前新加入的小股東也有6,886人，惟因10月營收表現不如預期，漲勢略有收斂，三大法人單周反手減碼108張，但波段低點以來漲幅仍有接近4％水準。