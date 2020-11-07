十大科技英雄 一股賺一股

第三季財報結算進入倒數計時，在中美貿易戰、新冠肺炎、新台幣急升等層出不窮的變數考驗下，可以一路笑到最後的科技公司為數不多，經公開資訊觀測站統計截至7日止，前三季EPS確定跨過一股賺一股門檻者共有14家，其中科技股占十家，台股最會賺的前六名全數由科技股通包，由大立光領銜，依序為鈊象、譜瑞-KY、環球晶、精測、旭隼。

第三季財報結算尚有近一周的時間才屆期，公布財報的家數並不多，以現行掛牌的835家上市櫃科技股公司來看，截至7日為止，已結算出財報的僅近200家，雖財報結算的比率並不高，不過已有多檔個股，前三季EPS已確定跨過一股賺一股的門檻，其中股王大立光仍穩坐每股獲利王寶座，前三季每股大賺131.03元，但仍不敵去年同期的150.37元。

大立光2020年營運逢逆風，不但被華為禁令打到，全球新冠肺炎疫情高漲也讓高階智慧型手機銷量受阻，再加上匯損作梗，光第三季就苦吞匯損7.1億元，等於平白丟了半個股本。

新冠肺炎為人類帶來疫後新生活，面對重重的考驗，有人迎來了危機，也有人迎來了新商機，而鈊象則是典型的疫情受惠股，相準疫情帶動的宅經濟商機，鈊象將事業重心轉移至網路遊戲，營收占比拉升至93％，也帶動營收、獲利雙成長，順利以EPS 35.48元，拿下每股獲利王第二名的榮銜，較上年同期的EPS 19.43元，獲利激增逾八成。

新出爐的一股賺一股的科技英雄股中，主要產品為額／耳溫槍等體溫量測相關產品的熱映也拜疫情所賜，獲利也大噴出。

為了快速搶占市場，熱映除專注自有品牌外，也為國際日商品牌歐姆龍代工，成功拉升海外營收比重近九成，成功的策略帶動熱映業績快速成長，不但前三季EPS 14.66元、樂賺近一個半的股本，前10月營收21.37億元也年增228.37％，值得一提的是，熱映去年前三季每股也才賺進0.5元，獲利年增率高達28倍，可謂是一股賺一股強棒中的黑馬股。

啃蘋果 玉晶光拚賺一股本

靠著吃蘋果，光學雙王大立光及玉晶光迎來了營運爆發期，不過在大環境生變下，光學雙王營運齊漲齊跌的走勢可能會先暫告一段落，搶先公布財報的大立光確定跑輸2019年，法人看好飽食蘋果而受惠的玉晶光第三季有機會挑戰一個股本，2020全年仍可望維持成長。

iPhone 12於10月中旬亮相，積壓買氣瞬間爆發，市場傳來iPhone 12系列缺貨狀況最快一個月後才會緩解，甚至可能一路缺貨到2021年2月，使得iPhone 12系列有機會成為iPhone 6上市後六年來，缺貨缺最凶的一款iPhone。

蘋果賣得好，有著純正蘋果血統的玉晶光自然直接受惠，不光第三季營收52.01億元，季增68.37％，創下歷史新高，累計前九月合併營收109.69億元，亦年增32.85％。

由於玉晶光上半年EPS 9.03元，已接近一股賺一股的門檻，前三季躋身一股賺一股名單應無庸置疑。

雖然法人擔心玉晶光第三季因新品剛付諸生產，恐拖累該季毛利率，單季毛利率恐只與去年上半年平均毛利率43.21％相當，不過，因第三季營收規模放大，法人看好玉晶光單季一股有賺9.9元，甚至一個股本的機會，若法人推測屬實，玉晶光今年前三季EPS就有機會逼近二個股本，相較於去年同期的15.13元仍呈穩步成長。

惟針對市場推測，玉晶光不表示意見，只說季報應會按往例選在11月12或13日公布，屆時看數字就會知道。

這波iPhone 12新機來勢洶洶，銷售動能應有機會一路持續到明年第一季，市場也看好玉晶光第四季營收有機會受惠，上看50億元，並保住「歷年最旺第四季」的榮銜，至於能否超越2019年第三季營收50.57億元、拿下營收歷史次高的佳績，恐得再觀察iPhone 12新機的銷量。