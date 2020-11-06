13檔三優股 領漲黑馬

華夏、台虹等10月營收年增雙位數，法人加碼，本益比低於大盤…

美國總統大選結果漸趨明朗，帶動全球主要股市反彈，台股更是連五日收紅，法人表示，大盤可望以類股輪動點火方式，再度挑戰「萬三」關卡，建議篩選10月營收成長、本益比低於大盤，且有法人買盤加持的個股，包括華夏、台虹、聯詠等13檔，有機會成為攻堅先鋒。

台股6日人氣回籠，盤中最高攻抵12,999點，距離「萬三」僅有一步之遙，終場漲幅雖略收斂，但仍寫下連五紅佳績。永豐投顧認為，全球股市已大幅反映不確定性解除的利多，不過美國總統大選可能進入訴訟爭議，指數短線仍有「近關情怯」可能，但中長線向上趨勢不變，選股方向可聚焦價量齊揚的電子零組件，以及法人偏好集中度高的傳產股。

兆豐投顧協理黃國偉指出，外資6日大舉買超台股138.32億元，顯示買盤回補意願轉強，不過，在追價力道上較為保守，預期市場短線主流可望由低基期的優質黑馬股接棒表態，除了電子股進入傳統旺季外，在各國經濟復甦趨勢下，塑化、鋼鐵原物料等傳產族群業績具向上空間，續航力道可期。

據統計，符合10月營收年增雙位數以上，且三大法人本周加碼逾千張，本益比低於大盤「三優」條件的個股，共有華夏、台虹、聯詠、達方、松翰、華新科、康舒、佳世達、泰鼎-KY、義隆、中菲行、盛群、志聖等13檔，有望成為盤面領漲黑馬。

華夏第三季每股稅後盈餘（EPS）0.65元，優於市場預期，主要成長動能來自PVC利差擴大，以及美國、東南亞陸續解除封城，帶動PVC需求顯現，凱基投顧預期第四季獲利將大幅優於第三季。

台虹10月營收8.59億元、年成長33.59％，市場看好，2021年高頻材料有望開始發酵，整體美系客戶供貨比重將持續提升，增添營運動能，三大法人本周買超逾5,000張。

被動元件廠華新科第三季大賺近半個股本，10月營收32.79億元，年增率高達55.9％，法人預期，第四季為傳統電子旺季，雖工作天數較少及年底盤點的干擾因素，但訂單能見度已達三個月，且產品平均售價持穩，第四季業績有望優於去年同期。