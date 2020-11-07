美中關係有望緩和 法人叫進中概股

隨拜登有望入主白宮，美國經貿路線將迎來新局面。法人認為，美中關係有望緩和，原本備受壓抑的中概股，有望獲得提振。

台新投顧研究，在內政上，拜登主張擴大產業投資，包括投資2兆美元發展乾淨能源計劃；3,000億美元投資國內供應鏈、醫療用品與5G、AI、電動車等高科技產業，以期降低海外供應鏈依賴，達到供應鏈重組目標。

惟在拜登主張加強金融監管，提倡發展再生能源下，金融、石化產業相對不利。

在外交策略上，重回多邊主義路線、重建與傳統盟友關係，將是拜登政府優先任務；在對華關係上，中美對抗已是國際關係主軸，聯合盟友以對大陸施壓將是未來走向，意謂圍堵華為策略將持續。

拜登陣營雖對大陸採強硬立場，但也不贊成「全面脫鉤」，縮減制裁、降低關稅可能是未來美中貿易談判方向。

若美國對大陸的態度，果如預期地轉向多邊談判、聯合盟國施壓，關稅威脅降低，可適度加大替代能源、亞太股市尤其是大陸市場布局。

台股方面，旺季效應持續顯現，料將吸引低接買盤進場，指數可望走出盤整格局，台新投顧建議，可擇優布局，包括政策受惠的風力發電、太陽能電廠、5G蘋概股、低軌道衛星、美國選舉結果受惠的中概股，如大陸車市概念股等。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，美國總統大選結果延後公布，也僅可能短期震盪，中長期仍朝正向發展，選股策略以明年趨勢明確的產業擇優逢低加碼。不論誰當選美國總統，台股後市來看，指數呈現高檔盤整震盪機率大，各族群股價將交替輪動表現。

現階段台股投資方面，選股仍是最佳策略，科技股仍是投資主軸，布局中長期趨勢明確的次產業，尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意，包括半導體、5G相關應用、高階IC、蘋果供應鏈、電動車等。

另外，由去中化和去美化趨勢帶起的電子供應鏈板塊移動及具資本支出概念的相關個股亦可關注。其他方面如解封消費概念股亦可適度留意。