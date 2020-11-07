00878配息出爐！這天前買進都可參與除息

國泰投信2日公告國泰永續高股息ETF（00878）預估首次配息金額，以10月30日評價日淨值14.42元為基準，預計每受益權單位配發0.05元，年化配息率約1.3%，投資人最晚在11月16日前持有，皆可參與除息。

今年以ESG加上高股息題材橫掃ETF市場的00878，已經來到規模逾新台幣210億元，躍居為台股前三大ETF，受益人數有超過16萬人，同樣名列前茅。在元大高股息（0056）公布配息1.6元後，主打季配息的00878也公告首季擬定配發0.05元。

國泰投信指出，11月12日將公告實際的配發金額，除息日訂在11月17日，也就是說，投資人最晚在11月16日前持有，皆可參與除息。

對於00878首季配息0.05元，一位在掛牌時買進的投資人表示：「希望00878能回到掛牌時的價格，否則看配息好像沒有什麼意思。」

事實上，00878在掛牌至今的確遇到兩個先天限制，一是其成立時間落在除權息旺季末端，只能拿到部分台股息值；二是成立後隨規模及受益人數大增，每單位可分配收益因而被稀釋。

在00878成立前，已有超過一半的成分股除完息，自然無法拿到所有持股的股息，加上全球投資趨勢日益看重ESG概念，存好股的投資策略大行其道，使該檔ETF在上市後規模增加逾3倍，在越來越多投資人進來領取這些固定股息的情況下，每單位可分配的金額自然會減少。

國泰投信也分析整體來看，ESG投資當道，已經是投資人在做投資決策時不可或缺的要素，也表示觀察ETF上市初期，大多需要一定的調整期以累積帳上息值，建議投資人長線持有，才能掌握ESG永續投資機會。

（林韋伶）

文章來源：今周刊

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