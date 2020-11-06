11月06日一分鐘強弱勢股
11月06日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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光環（3234）
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9.97
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藍牙耳機（TWS）拉貨力道強，累計前三季營收11.8億元，年增7％
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撼訊（6150）
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9.96
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受惠遠距商機，第三季EPS 0.61元，推升前三季EPS至-0.17元
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映泰（2399）
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9.93
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受惠主機板需求強勁，第三季營收創近兩年新高、本業虧損收斂
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立端（6245）
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9.92
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台達電認購9億元可轉債，強化物聯網及5G邊緣運算應發展
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亞矽（6113）
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9.9
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10月營收1.87億元，月增14.5％、113.4％，連三個月年月雙增
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矽力-KY（6415）
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9.86
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大陸擴大下單，可望大啖去美化訂單，營運向上衝刺
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欣普羅（6560）
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9.86
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受惠實物投影機供不應求，第三季營收2.36億元，創單季新高
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世芯-KY（3661）
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9.85
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大陸去美化效應下，客戶產品持續量產，第四季有望優於第三季
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祥碩（5269）
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9.83
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第四季將受惠超微回補庫存需求，獲利可望挑戰單季賺一股本
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東和（1414）
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9.79
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台積電設廠帶動下，資產題材發酵，股價今年來已翻近一倍
製表：鄭郁平
11月06日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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驊宏資（6148）
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9.46
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近一個月股價大漲25％，漲多拉回，股價連三黑
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百一（6152）
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5.93
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前三季營收年減39％、股價漲多拉回整理，5日線有守
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一詮（2486）
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5.73
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累計前三季每股虧損達0.39元、10月營收3.71億元，月減8.1％
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TPK-KY（3673）
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5.3
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產品周期進入尾聲，售價下滑，毛利率由第二季5％縮減至3.9％
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健策（3653）
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5.29
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第三季營收年增20.69％，惟三大法人連八日賣超4,255張，股價連二黑
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鈺邦（6449）
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5.29
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被動元件股價漲多拉回，終結連四紅，跌破5日線、月線
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宏泰（1612）
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4.85
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9月營收月減21.3％，股價連二黑，跌破5日線、月線
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元晶（6443）
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4.63
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第三季毛利、營益率創17個月新高，惟股價5日漲停後拉回
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聯合再生（3576）
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4.08
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股價今年以來已大漲99.74％，股價衝高後回測5日均線
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聚鼎（6224）
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4.04
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10月營收1.76億元，月減2.8％、年增7.4％，股價跌破5日線、月線
製表：鄭郁平
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