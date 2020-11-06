11月06日一分鐘強弱勢股

11月06日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

光環（3234）

9.97

藍牙耳機（TWS）拉貨力道強，累計前三季營收11.8億元，年增7％

撼訊（6150）

9.96

受惠遠距商機，第三季EPS 0.61元，推升前三季EPS至-0.17元

映泰（2399）

9.93

受惠主機板需求強勁，第三季營收創近兩年新高、本業虧損收斂

立端（6245）

9.92

台達電認購9億元可轉債，強化物聯網及5G邊緣運算應發展

亞矽（6113）

9.9

10月營收1.87億元，月增14.5％、113.4％，連三個月年月雙增

矽力-KY（6415）

9.86

大陸擴大下單，可望大啖去美化訂單，營運向上衝刺

欣普羅（6560）

9.86

受惠實物投影機供不應求，第三季營收2.36億元，創單季新高

世芯-KY（3661）

9.85

大陸去美化效應下，客戶產品持續量產，第四季有望優於第三季

祥碩（5269）

9.83

第四季將受惠超微回補庫存需求，獲利可望挑戰單季賺一股本

東和（1414）

9.79

台積電設廠帶動下，資產題材發酵，股價今年來已翻近一倍

製表：鄭郁平

11月06日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

驊宏資（6148）

9.46

近一個月股價大漲25％，漲多拉回，股價連三黑

百一（6152）

5.93

前三季營收年減39％、股價漲多拉回整理，5日線有守

一詮（2486）

5.73

累計前三季每股虧損達0.39元、10月營收3.71億元，月減8.1％

TPK-KY（3673）

5.3

產品周期進入尾聲，售價下滑，毛利率由第二季5％縮減至3.9％

健策（3653）

5.29

第三季營收年增20.69％，惟三大法人連八日賣超4,255張，股價連二黑

鈺邦（6449）

5.29

被動元件股價漲多拉回，終結連四紅，跌破5日線、月線

宏泰（1612）

4.85

9月營收月減21.3％，股價連二黑，跌破5日線、月線

元晶（6443）

4.63

第三季毛利、營益率創17個月新高，惟股價5日漲停後拉回

聯合再生（3576）

4.08

股價今年以來已大漲99.74％，股價衝高後回測5日均線

聚鼎（6224）

4.04

10月營收1.76億元，月減2.8％、年增7.4％，股價跌破5日線、月線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平