外資買超138億 台股漲54點登高12,973

台股近關情怯 一度逼近13000點

台股今天開高震盪，加權指數最高來到12999.16點，不過近關情怯，終場收在12973.53點，漲54.73點，成交量新台幣1829.52億元。

美國總統大選尚未出爐，不過，美股連日走高，其中，道瓊工業指數大漲542.52點，收在28390.18點。

台股今天開高震盪，加權指數高點來到12999.16點，距離13000點只差「1點」，但上攻力道不足，望萬三關卡止步，終場漲幅收斂，收漲54.73點，收12973.53點，成交量1829.52億元，週線翻紅，上漲逾400點；新台幣持續走強，早盤一度攻破「彭淮南防線」、28.5元關卡，呈現股匯齊揚格局。

高價股今天表現強勁，股后矽力-KY延續漲勢，開盤直攻漲停，終場收2340元，再度刷新歷史新高價；祥碩同樣攻上漲停，終場收1620元；世芯-KY收漲停價580元。

權值王台積電終場小漲1.5元，收452.5元；聯發科終場站上700元關卡，漲4元。鴻海公布10月營收6125.54億元，創歷史同期新高，也是歷史單月第3高，股價走揚，漲0.7元至79.7元。

大立光10月營收51.38億元，微幅成長0.26%；今天股價一度大跌135元，盤中跌幅收斂，終場收3145元，下跌55元。

宏遠投顧研究部副總經理陳國清認為，在高科技股領軍下，帶動美股大漲，同樣帶動台股電子股表現較為強勢。若美國大選結果底定，美國四大指數有望續創新高，屆時台股大盤及個股股價將可望跟著美股上漲或創新高。

他建議，投資人未來選股仍應以基本面獲利、未來有利趨勢、本益比基期低、籌碼乾淨為原則。

三大法人買超台股135.95億元

台股今天漲54.73點，收在12973.53點，成交值新台幣1829.52億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超135.95億元。

自營商賣超0.53億元，投信賣超1.87億元，外資及陸資買超138.35億元。

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