今日焦點股 重點摘要

今（11/6）日熱門焦點股如下：

（1）美股大漲，費城半導體指數勁揚4.4%，台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣455.5元，漲4.5元，市值增加1166億元，攀高至11.81兆元。

美國總統大選結果未定，不過，國會兩院可望分別由兩大黨掌控，減緩投資人對加稅的疑慮，美股持續走揚，道瓊指數收漲542.52點，漲幅1.95%；那斯達克指數漲300.15點，漲幅2.59%。

費城半導體指數更大漲4.4%，高通（Qualcomm）收145.41美元，漲12.75%。半導體設備廠應用材料（Applied Materials）收69.95美元，漲7.85%。

台積電美國存託憑證（ADR）收90.43美元，漲1.1%，盤中一度達90.96美元，逼近歷史最高的91.27美元。台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣455.5元，漲4.5元，漲幅約1%，市值增加1166億元，攀高至11.81兆元，貢獻大盤約38點。

應用材料合作夥伴京鼎股價也有不錯表現，早盤達185元，漲6元，漲幅約3.35%。（中央社）

（2）鴻海自結10月合併營收創歷史第3高，法人估第4季業績衝單季新高，鴻海今天早盤股價走堅，最高來到79.9元，漲1.14%，市值來到新台幣1.1兆元。

鴻海自結10月合併營收6125.54億元，較9月成長31.35%，比去年同期增加2.8%。鴻海10月營收是歷史同期新高，也是歷史單月第3高。

法人指出，鴻海10月開始明顯受惠蘋果新5G版iPhone組裝拉貨力道，評估鴻海是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max獨家組裝代工供應商，也是iPhone 12主要組裝代工商；此外伺服器產品組裝出貨看佳，遊戲機組裝出貨成長。

鴻海將於12日下午於新北市土城虎躍總部舉行法說會，外界預期包括美國威州投資案、5G版iPhone新機組裝進展、與裕隆合作電動車平台、第4季和明年上半年營運展望、美國總統大選後供應鏈布局，將是法人關注焦點。

展望第4季，由於新5G版iPhone訂價策略和規格符合市場預期，法人預估鴻海第4季營運可望受惠新5G版iPhone組裝拉貨力道，預期鴻海第4季整體業績可望逼近新台幣1.88兆元，較第3季1.29兆元季增45%左右，有機會衝歷史新高。

法人估鴻海第4季毛利率可逼近6.7%，創14個季度來次高，營益率有機會超過3.4%，衝15季次高，稅後淨利看超過535億元，較第3季大幅倍增，季增幅度估超過115%，衝8季來高點，單季每股純益估超過3.8元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：外資連三日買超計2.1萬餘張，加上昨夜美光大漲5.04%，帶動盤初股價彈升逾4%。

2.東和鋼鐵(2006)：近3日獲三大法人聯手買超6,327張，今早股價續漲約1.6%。

3.為升(2231)：陸車市回溫、外資本月以來偏多操作，昨股價突破月線，今早人氣噴發，強漲逾6%。

4.英利-KY(2239)：股價箱型整理多時，加上陸車市回溫，今早人氣升溫，股價一度衝漲逾6%。

5.宇隆(2233)：昨公布前三季基本每股盈餘4.36元，優於去年同期的4.11元，昨獲外資擴大買超，今早量增價漲逾2.5%反應。

6.華紙(1905)：資產題材熱，昨外資又回頭買超199張撐住5日線，今早追價買盤湧入，放量漲近5%。

7.鴻海(2317)：5G版iPhone拉貨，10月營收歷史第3高，多方出動來到80元關卡前。

8.帆宣(6196)：前三季繳佳績，外資連買超三日，股價穩中透堅，今早走強逾2%。

9.健和興(3003)：10月營收創今年單月新高，多方走路有風，攻漲1%。

10.泰鼎-KY(4927)：10月營收逾10.8億元，寫下同期次高，人氣增溫上漲3%，邁向80元。

11.南電(8046)：Q4展望正面，搭配外資連買超6日，股價繼續拉升突破130元。

12.台聚(1304)：前三季EPS1.04元，外資昨日買超逾3400張，股價高檔盤堅，早盤漲幅逾1%。

13.欣陸(3703)：業績大爆發，前3季每股盈餘1.38元，股價拉風走高3%。

14.矽力-KY(6415)：外資連4日買超，早盤多頭匯集，拉出第2根漲停。

15.世芯-KY(3661)：Q4看俏、明年更好，早盤勁揚9%。

16.映泰(2399)：超微11月推新品，帶旺板卡業務，早盤一度觸及漲停。

17.麗臺(2465)：比特幣攀峰，早盤跳空漲停。

18.撼訊(6150)：Q3轉盈，每股賺0.61元，激勵早盤攻上漲停，創波段新高。

19.安集(6477)：今年營運成績亮眼，明年擴產添動能，早盤放量走揚2%，來到相對高檔區。

20.儒鴻(1476)：下半年營運季季增，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤急拉5%，攻克400元及波段高。

21.彩晶(6116)：前三季每股賺0.34元+強攻MicroLED MiniLED加持，獲三大法人連2買，早盤放量走揚2%，進逼10元票面。

22.中美晶(5483)：前三季每股大賺7.82元，寫歷史次高，今挾量勁彈4%，登8個月高。

23.立端(6245)：Q3 EPS 1.6元創新高+9億元私募CB由台達電全包，今聞訊大漲7%，登波段高峰。

24.精材(3374)：Q4展望樂觀，獲三大法人連3買，鼓舞股價連4揚，今彈升4.5%，逼近前高145元。

(時報資訊)

（4）美國總統大選儘管持續膠著，但目前各方均認為拜登贏面較大，市場解讀拜登如果入主白宮，將可望修復與華為的緊張關係，故使得華為相關概念股走揚，立積(4968)今帶量開高走高，大漲逾7%，股價最高站上274.5元。

先前儘管華為禁令生效，但因為立積未採用美籍企業的EDA軟體，也未採用美國的技術，其FEM(射頻前端模組)可搭配高通、博通、聯發科(2454)、瑞昱(2379)、寬騰達通訊(已被安森美併購)、Celeno等六大WiFi主晶片廠出貨。

而立積主要投片對象是宏捷科(8086)，次為台積電(2330)，故立積的產品銷售給華為並未受限制，是美國政府華為禁令下的受惠公司，目前美國大選開票持續進行中，拜登似乎贏面較大，市場解讀，假設拜登最終成功入主白宮，則美國與華為關係關舒緩，對於相關概念股較有利。

目前大陸市場對WiFi前端射頻模組需求遠大於供給，故立積第四季營收有機會再創歷史新高，隨著WiFi 6升級潮，此為高毛利率的產品，有利於立積ASP提升。

立積WiFi 6前端射頻相關元件目前佔營收約10~15%，後續將持續提升，預計到2022年能佔營收的50%，另外，新的WiFi 6規格Router，在前端射頻相關元件的使用率是WiFi 6規格的一倍，也為立積未來兩年可期待的重要動能，立積也表示，WiFi 6E到明年的占比不會很高，但其在單價上卻是WiFi 6的3倍以上。

立積第三季營收16.84億元，季增加40.8%、年增加104%，稅後純益為3.09億元，季增加67.93%，年增加222%，每股稅後純益4.9元，單季毛利率為36.84%，季增加1.45個百分點，年減少0.63個百分點。（時報資訊 王逸芯）

（5）美國總統大選結果混沌不明，比特幣卻出現大漲，攻上15000美元大關，再挑戰16000美元大關，寫下2018年1月以來的新高價位。比特幣6日亞洲早盤更漲至15,927美元。區塊鏈概念股如板卡的撼訊(6150)、青雲(5386)、映泰(2399)、承啟(2425)等股價均出現大漲，其中撼訊盤中鎖住漲停價60.7元。

由於各國政府在新冠病毒疫情期間推出空前的刺激措施，而央行又維持低利率的寬鬆貨幣政策，這使得虛擬貨幣較美元這類法定貨幣更具吸引力。除比特幣外，萊特幣和瑞波幣也都同步走高。

據統計，2019根據虛擬貨幣市值排名前五的加密貨幣，第一名：比特幣-Bitcoin-市值1800億美元，第二名：以太幣-Ethereum-237億美元，第三名：瑞波幣-XRP-市值133億美元，第四名：萊特幣- Litecoin-市值58億美元，第五名：比特幣現金-Bitcoin Cash (BCH)-市值-55億美元。

加密貨幣挖礦需求熱度高，使得礦工們自行更改BIOS，造成最近板卡業者的維修糾紛升高。業者指出，密切關注挖礦對顯卡價格的波動狀況，謹慎看待相關商機，若比特幣報價續強，正面看待對顯卡出貨挹注。

值得留意的是，搭載新晶片的螞蟻礦機其綜合效能佳，成為比特幣、以太幣等大宗加密貨幣目前挖礦主流設備，螞蟻礦機也是全球市佔率第一的加密貨幣挖礦機品牌，市佔率約為70%。螞蟻礦機採用比特大陸設計的ASIC晶片，由台積電(2330)負責生產。

所有晶片均以BM字頭作為型號。每一步礦機裡都有3至4塊的電路板，電路板上則有數十塊晶片，因此每一部螞蟻礦機都只能夠用以挖掘一種或多種利用相同算法的加密貨幣。（ 時報資訊 任珮云）