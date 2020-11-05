11/6盤前掃描》5G商機燒燙燙 台積樂進補
美國晶片大廠高通上季繳出亮眼成績，更預期2021年5G手機市場將翻倍成長，未來可望對台積電及聯電等晶圓代工廠擴大下單，屆時將有望拉上封測廠、晶圓測試卡廠等供應鏈一同大啖5G商機。
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高通樂看5G手機 台積吃補
高通為避免有訂單卻無貨可出的窘境，供應鏈傳出，高通目前已經對台積電、聯電及世界先進等晶圓代工廠家大投片力道…閱讀全文
華為拖累 大立光10月沒熱度
手機打上蘋果光，仍不敵華為禁令的衝擊，股王大立光10月營收依然「凍漲」，已連續三個月營收在50億元關卡上徘迴，展望11月…閱讀全文
嘸驚！恐慌指數創七個月最大跌幅
目前VIX指數依舊高於長期平均值20點，且12月VIX期貨價格高於其他月份，意味著直到明年仍有風險尚未排除，例如…閱讀全文
川普、拜登募款打官司 專家：川普贏面不大
川普陣營在指控民主黨試圖盜取勝利的同時，也展開募款活動，向廣大共和黨支持者發送電郵與簡訊籌措即將而來的選舉官司費用…閱讀全文
美股︱開票近尾聲 道指勁揚逾500點
民主黨翻轉參議院的機率不高，對重量級科技股而言，分裂國會意味著反托拉斯審查可望受到遏制，且稅收也不會增加…閱讀全文
拜登領先 太陽能股漲聲響起
法人指出，第四季在矽原料恢復供需平衡下，太陽能產品價格將回穩，預期在政策全力作多下，內需市場可期…閱讀全文
圓點登興櫃 躍居生技新股王
受惠高獲利題材，圓點開盤股價急拉上攻，最高來到380元，也掀起達亞、合一、晶碩、大學光、泰博等高價股的比價行情…閱讀全文