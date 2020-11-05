東洋代理疫苗破局涉炒股 金管會回應了

台灣東洋代理德國BNT新冠肺炎疫苗卡關，股價一夕崩盤，遭外界質疑涉及內線交易。金管會證期局副局長蔡麗玲5日指出，東洋是上櫃公司，股價狀況異常櫃買中心都會啟動監視查核作業，「不管上市、上櫃股都有一定的交易監視機制」，所以該案也會啟動，若有發現不法交易情事，會依程序來處理，且若有檢調單位立案調查，金管會會督導櫃買中心配合提供交易資料。

國民黨團書記長林奕華質疑，東洋坑殺股民、賺取股價利差，金管會應盡快調查是否是涉及內線交易。東洋先是釋放疫苗代理權的消息，股價從當月13日69元漲到15日的84元，連三天漲停，最後再釋出談判破局，讓股價無量下跌，根本是上演養套殺戲碼。

蔡麗玲指出，東洋在2020年10月12日對外發重訊宣布德國BNT有條件授權東洋3,000萬劑新冠肺炎疫苗代理權，讓東洋與台灣主管機關協商，2020年11月3日公告有條件授權條件沒有成就，已通知BNT終止授權洽談事宜。

東洋是否因重訊引起的股價漲跌涉不法交易？蔡麗玲表示，東洋是上櫃公司，櫃買中心已啟動監視查核作業，事實上，不管上市、上櫃都有一定交易監視機制，所以該案也會啟動，金管會做了解後若有發現不法交易情事，會依程序來處理。若有檢調單位立案調查，金管會會督導櫃買中心配合提供交易資料。

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