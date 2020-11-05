11月05日一分鐘強弱勢股

11月05日一分鐘強勢股

名稱

漲幅
(%)

強勢原因

興能高(6558)

9.98

傳取得美系手機廠藍芽耳機電池及模組訂單，Q4營運將達今年高峰

達能(3686)

9.97

太陽能族群同步噴出大漲，股價亮燈漲停，擺脫近4日拉回整理態勢

國碩(2406)

9.96

搭上拜登可望勝選題材，獲特定買盤敲進，帶量收復月線關卡

碩禾(3691)

9.94

第三季可望轉盈，KD指標交叉向上，蓄勢挑戰200元整數大關

元晶(6443)

9.88

財報表現亮眼，太陽能模組需求暢旺，土洋法人逢高了結

安集 (6477)

9.86

電站收入提升，前三季獲利賺贏去年，重新站回5、10日均線之上

中化生 (1762)

9.83

三大法人同步買超，帶量突破平台整理區，KD指標交叉向上

矽力-KY (6415)

9.79

電源管理IC持續受惠資料中心、伺服器訂單，外資加碼力道轉強

世芯-KY (3661)

9.77

去美化效應助攻，Q4業績有望優於Q3，成功收復季線關卡

旺矽(6223)

9.54

5G及高速運算晶片測試需求看旺，外資大力敲近，股價重返百元

製表：陳昱光

11月05日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅
(%)

弱勢原因

遠雄港 (5607)

6.54

股價衝高湧現了結賣壓，外資終結連五日買超，KD指標下彎

泰金寶-DR

(9105)

4.51

多方資金回歸業績成長股，法人頻頻減碼，溢價持續收斂

美德醫療-DR

 (9103)

4.27

DR投資熱度降溫，外資反手賣超逾2,300張，壓抑股價表現

台達化(1309)

4.08

第三季財報亮麗，土洋法人逢高獲利了結，KD指標向下

東和

(1414)

4.03

股價短線飆漲逾5成，市場追價力道不足，部分買盤下車

聯電

(2303)

3.48

外資連三日減碼持股，股價拉回修正，挑戰收復月線失利

金麗科(3228)

3.19

營收亮眼題材失靈，五日線得而復失，未脫平台區間整理格局

健策

(3653)

2.82

土洋法人同步減碼，持股占比先後跌破一成，面臨半年線保衛戰

雙鴻

(3324)

2.56

股價站回月季線之上，湧現調節賣壓，外資反手調節391張

昇佳電子(6732)

2.19

投信減碼動作頻頻，短、中期均線下彎，上檔壓力沉重

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組