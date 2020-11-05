11月05日一分鐘強弱勢股
11月05日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅
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強勢原因
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興能高(6558)
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9.98
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傳取得美系手機廠藍芽耳機電池及模組訂單，Q4營運將達今年高峰
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達能(3686)
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9.97
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太陽能族群同步噴出大漲，股價亮燈漲停，擺脫近4日拉回整理態勢
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國碩(2406)
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9.96
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搭上拜登可望勝選題材，獲特定買盤敲進，帶量收復月線關卡
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碩禾(3691)
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9.94
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第三季可望轉盈，KD指標交叉向上，蓄勢挑戰200元整數大關
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元晶(6443)
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9.88
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財報表現亮眼，太陽能模組需求暢旺，土洋法人逢高了結
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安集 (6477)
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9.86
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電站收入提升，前三季獲利賺贏去年，重新站回5、10日均線之上
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中化生 (1762)
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9.83
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三大法人同步買超，帶量突破平台整理區，KD指標交叉向上
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矽力-KY (6415)
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9.79
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電源管理IC持續受惠資料中心、伺服器訂單，外資加碼力道轉強
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世芯-KY (3661)
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9.77
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去美化效應助攻，Q4業績有望優於Q3，成功收復季線關卡
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旺矽(6223)
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9.54
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5G及高速運算晶片測試需求看旺，外資大力敲近，股價重返百元
製表：陳昱光
11月05日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅
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弱勢原因
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遠雄港 (5607)
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6.54
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股價衝高湧現了結賣壓，外資終結連五日買超，KD指標下彎
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泰金寶-DR
(9105)
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4.51
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多方資金回歸業績成長股，法人頻頻減碼，溢價持續收斂
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美德醫療-DR
(9103)
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4.27
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DR投資熱度降溫，外資反手賣超逾2,300張，壓抑股價表現
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台達化(1309)
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4.08
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第三季財報亮麗，土洋法人逢高獲利了結，KD指標向下
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東和
(1414)
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4.03
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股價短線飆漲逾5成，市場追價力道不足，部分買盤下車
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聯電
(2303)
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3.48
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外資連三日減碼持股，股價拉回修正，挑戰收復月線失利
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金麗科(3228)
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3.19
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營收亮眼題材失靈，五日線得而復失，未脫平台區間整理格局
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健策
(3653)
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2.82
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土洋法人同步減碼，持股占比先後跌破一成，面臨半年線保衛戰
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雙鴻
(3324)
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2.56
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股價站回月季線之上，湧現調節賣壓，外資反手調節391張
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昇佳電子(6732)
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2.19
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投信減碼動作頻頻，短、中期均線下彎，上檔壓力沉重
製表：陳昱光
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