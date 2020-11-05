綠能股噴出 雙王擺尾 台股重返12,900

台股周四開高震盪走高，主要功臣係拜登概念之相關綠能族群，在檯面上活蹦亂跳，盤中碩禾、安集等多檔股票觸及漲停板，加上雙王之權王台積電、股王大立光拉抬尾盤，使集中交易市場加權股價指數終場上漲50.9點，收復12900點，報12918.8點，漲幅0.4%，成交1742.71億元。

事實上，亞股今延續周三歐美主要股市多大漲榮景，包括日本、南韓、澳洲、上海A股、深圳A股、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、印度與越南等市場，悉數大漲，漲幅迄目前分別暫報1.63%、1.95%、1.26%、0.83%、1.25%、2.56%、2.2%、1.17%、1.6%、1.85%、1.3%及0.53%。顯示台股短線的漲勢算小兒科。

重量級集團方面，周四表現弱勢者，包括聯電、長榮航、華航、亞泥與台達電等。站在多方者除雙王外，還包括兆豐金、鴻海、中華電、中鋼、國泰金、中信金、南亞科、國巨、日月光投控、仁寶、友達、台塑四寶、遠東新、台泥、統一、台玻、台灣大、聯發科、第一金、元大金及玉山金等。

櫃買市場方面，短線估紡纖類股指數下挫，餘生技、電子、鋼鐵、電機、化學、營建、航運及觀光等族群，多紅光滿面，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數上漲0.57%，報165.23點，成交503.49億元。

美股盤後電子盤方面，目前道瓊期暫報大漲逾200點，而科技股為主軸的那斯達克100期指也勁揚1.55%，加上標普500與小型股2000兩大期指也臉色紅潤。

顯示市場對民主黨總統候選人拜登可望勝出的解讀並未偏空，主要原因不排除係美國大選陸續開票後，迄目前並未傳來令人不安的動亂現象，使市場對對大選的不確定因子的忐忑之心，逐漸放下。

業內人士指出，大盤今雖再度重返12900點之上，美中不足仍是均量上不來，使明日挑戰萬三大關埋下高檔震盪變數。

不過，美國大選不確定因子漸次排除後，盤勢回歸基本面發展仍審慎樂觀，加以上市、櫃企業Q3財報多陸續傳來佳音，而潛在的匯損陰影似未如想像中嚴重，使盤勢穩步趨堅仍可期，短期個依題材領先大盤發展仍是特色，後市不必過分看淡。

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