上市、櫃企業營運快報

今（11/5）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.太陽能廠安集科技（6477）公布第三季財報，合併營收約9.53億元、年增208％，稅後淨利約1.33億元、年增190％，每股盈餘1.31元，單季營收和獲利雙雙創下上市掛牌以來的高點。

2.電子紙大廠元太科技今天董事會通過前3季財務報表，合併營收新台幣111.05億元，歸屬母公司淨利25.88億元，每股稅後盈餘2.28元。

元太科技董事會同時通過109年度員工調薪案，視個人績效表現調整，追溯自10月1日起生效。

3.證交所表示，目前上市公司共945家（本國868家及第一上市77家），第3季財務報告公告申報期限，除金控外的上市公司（931家）為11月14日截止，因適逢周六，故公告申報期限順延至11月16日（一）。另金控股（14家）為11月29日截止，因適逢周日，公告申報期限也順延至11月30日（一）。

4.甫斥資9.8億在岡山打造全台最大自動倉儲的超市龍頭全聯，預計將再加碼投資打造冷鏈物流中心，高雄副市長林欽榮帶領高市府相關團隊，前往全聯岡山物流園區參訪，並了解投資需求，林欽榮要求相關單位全力協助全聯、以及其他業者加速投資建廠。

5.投保中心4日表示，即日起針對英屬開曼群島商康友製藥控股公司財報不實案，奇力新、旺詮、美磊、君耀-KY、帛漢5公司內線交易案，受理投資人委任求償登記。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心表示，黃文烈等人涉嫌使英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司（康友-KY；已於8月18日起停止交易）對外公告財務報告涉有不實，而有違反證券交易法情事。

6.德微(3675)將於11月18日與達爾共同舉行法說會，渡過第3季營運谷底，德微科技業績可望自第4季重回成長軌道，為搶攻車用市場，德微逐步汰換現有製程，強化自動化生產技術，轉投資亞昕亦順利完成以GPP製程為主的6吋晶圓開發製程技術，德微表示，未來兩年獲利可望大躍進。

7.中國今年十一黃金周期間，因疫情延遲的消費，在十一長假期間加倍奉還，電影票房達36.96億人民幣，為中國影史國慶檔票房第二，緊接著消費旺季雙11、雙12陸續到來，聖誕節和過年消費旺季亦倒數計時，在買氣持續加持下，A股後市行情看俏，其中，中國消費相關基金受惠消費旺季及十四五規畫最顯著，法人建議可優先布局。

8.台灣已逐漸邁入高齡化社會，退休準備儼然已成為重要的議題，對於今年突如其來的新冠肺炎疫情，不僅打亂個人生活，也影響退休理財計畫，面對「每月提撥的退休準備金要不要加碼？」、「要如何控管退休理財的投資風險？」、「投資理財所需支付的手續費成本是否會影響獲利？」等疑慮，銀髮族該如何做好萬全準備，減少焦慮？

目前台灣有兩種機器人理財模式，一種是完全由投資者自行做決定，透過大數據分析，直接推薦投資者推薦適合的理財投資規劃，由投資人自己決定是否要投資；而另一種則是投信類的機器人理財，同樣透過大數據分析，再搭配上理專的專業建議，由銀行幫投資者投資。

兆豐金(2886)旗下兆豐銀新推出的機器人理財，不僅申購0手續費，更具備先進的演算法及再平衡機制，科學化執行紀律投資，幫助投資人穩住風險、減輕負擔。

9.受惠於旺季來臨，散熱模組廠雙鴻(3324)第3季營業淨利4.77億元，季增4.38%，不過受到匯損影響，稅後盈餘為3.35億元，季減4.56%，單季每股盈餘為3.88元，累計前3季每股盈餘為9.66元，由於客戶訂單依舊強勁，雙鴻預估，第4季營運可望與第3季差不多。