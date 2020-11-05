今日焦點股 重點摘要

今（11/5）日熱門焦點股如下：

（1）美國總統大選計票工作持續進行中，民主黨候選人拜登（Joe Biden）暫時領先共和黨籍的現任總統川普，太陽能族群被市場視為拜登概念股，今天在買盤湧入下，類股齊揚。

拜登因有意扶植綠能產業，太陽能等綠能族群被市場視為拜登概念股，預期若拜登勝選，將間接有利台灣的太陽能等綠能業者。

隨著拜登領先距離拉大，市場資金積極湧入太陽能族群，包括碩禾、國碩、聯合再生、茂迪、元晶與安集等太陽能股股價齊揚，漲幅都一度超過4%。

除拜登概念題材外，太陽能廠近年營運積極轉型，擴大太陽能模組與電廠布局，受惠政府扶植太陽能內需市場，今年來營運多轉虧為盈，兼具轉機題材。（中央社）

（2）晶圓測試廠京元電第4季通訊晶片和CIS元件測試需求看佳，台系手機設計商和中國CIS廠商可彌補華為禁令部分影響，法人估第4季業績季減約8%到9%區間，今年營收獲利可創歷史新高。

該股周四開高走高，迄上午10：20的市價暫報上漲2.42%，報31.8元，表現持穩。

展望京元電第4季營運表現，本土法人指出，通訊晶片測試需求佳，手機產品進入出貨旺季，加上手機鏡頭數量提升、帶動CMOS影像感測元件（CIS）測試需求，台系手機晶片設計商和中國兩家CIS客戶成長可期，可彌補中國華為（Huawei）禁令部分影響。

法人預估京元電第4季業績可望逼近新台幣67.5億元，季減8%到9%區間，毛利率可逼近25.5%，稅後淨利估7.2億元到7.3億元區間，季減25%到26%，每股純益估逼近0.6元。

今年整體業績估突破287億元，年增12%到13%，衝歷年新高，稅後淨利估突破36.5億元，有機會年增逾2成，歷史新高可期，每股純益估逼近3元。

展望明年資本支出，法人預估京元電明年資本支出規模約新台幣85億元到90億元，較原先預期85億元略為上修，主因是台系客戶需求旺，調整既有機台也將再添購新機台。

展望明年營運表現，法人預估京元電明年業績較今年持平，目標突破285億元，明年稅後淨利估在33.3億元到33.5億元，每股純益估突破2.7元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.世界(5347)：Q3稅後淨利達寫7季來新高，Q4營收戰新高，昨外資轉買超、自營商擴大加碼，今早股價漲逾3.5%、躍過月線，企圖重回百元俱樂部。

2.聯電(2303)：昨放量衝過月線，惟外資持續賣超，今早股價回落逾3%，摔出5日線。

3.中鴻(2014)：Q3虧轉盈，獲利年增近3倍，外資連日買超，今早股價續漲逾1.5%。

4.麗清(3346)：不理外資持續賣超，今早挾量開低走高，續漲近5%。

5.倉佑(1568)：。

6.東森(2614)：東森購物寫佳績，前3季每股賺逾9元，加上雙11題材夯，支撐今早股價穩漲約2%。

7.凱撒衛(1817)：Q3獲利年增逾5成，前3季每股賺2.17元，早盤帶量衝漲逾6.5%，登四個月高價、再拚前波34元高點。

7.

8.台聚(1304)：Q3獲利年增近1倍，前3季EPS達1.04元，股價上揚近2%。

9.亞矽(6113)：10月營收年增1.1倍，外資連3日敲進，晨盤挾量跳空漲停，重返10元。

10.鴻碩(3092)：新產能、新訂單，外資連5日買進，早盤一度爆量高漲逾4%，再登波段新高價。

11.世芯-KY(3661)：大陸CPU客戶帶勁，Q4營收拚成長，買方回頭，股價上漲逾3.5%。

12.亞力(1514)：拜登帶旺能源股，早盤挾量漲逾3%。

13.利奇(1517)：自行車市熱、訂單暢旺，早盤觸及漲停、改寫前高。

14.華擎(3515)：Q3每股賺4.04元，超車去年前3季，早盤漲逾4%。

15.中再保(2851)：前3季每股賺2.42元，早盤漲逾3%，越過所有均線。

16.中興電(1513)：拜登票數領先，能源股拍手，早盤收復短均。

17.亞德客-KY(1590)：10月營收攀峰，早盤漲逾3%，站回周線。

18.茂迪(6244)：拜登概念股，綠能股可為，晨盤急拉大漲5%，重返五日線。

19.聯合再生(3576)：綠能股重獲買盤青睞，今放量反彈4%，重登月線。

20.元晶(6443)：綠能政策＋旺季加持，Q3營運更上層樓，股價隨勢反彈6%，重返五日線。

21.泰博(4736)：新冠病毒抗原快檢試劑外銷查驗登記完成審定程序，股價聞訊大漲5%，彈回5日線。

22.安集(6477)：Q3獲利登峰，前3季EPS勝去年全年，擬砸3億元擴建太陽能模組產能，激勵早盤觸頂，重返五日線。

23.興能高(6558)：iPhone12全球預購數字亮麗，TWS耳機相關概念股夯，早盤急拉觸頂，收復各短均線。

(時報資訊)

（4）亞系外資出具最新宏碁(2353)報告，給予「買進」評等，目標價給32元。對於宏碁今年受惠於Chromebook帶動的高營運成長，外資認為此一勢頭可延續到明年。估今年宏碁全年EPS可達1.85元，明年將再接再勵登高站上2.31元。

宏碁Chromebook與電競筆電熱賣、經濟規模效益發威，第三季營益率以3.64％再創歷史新高，稅後獲利更以22.85億元創下近十年來新高水準。宏碁第三季EPS為0.76元，累積前三季稅後獲利為40.37億元，比去年同期激增76.2％，EPS為1.34元。

法人指出，宏碁3Q毛利率為10.5%，營益率來到3.6%。宏碁第三季營運表現亮點包含Chromebook營收年增94.4%、電競產品營收年增69.9%。Chromebook受惠於大型標案，在亞太區出貨成長強勁。

在日本、印尼皆有大型標案的情況之下，宏碁今年第三季Chromebook在泛亞區整體出貨大暴增，達到575%。除了PC業務外，宏碁也積極發展非PC事業。以Lifestyle的概念新塑各系列產品，包括近期發布acerpure系列空氣清淨機，為擴大智慧空氣品質解決方案業務，宏碁也分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並將子公司命名為宏碁智新股份有限公司。

展望第四季，法人估營收小幅季減，但維持2成以上的年增，營益率為3.3%。至於明年的NB成長動態？該外資估年增可達6%，且明年宏碁的營收約有21%將來自於教育市場Chromebook貢獻。（時報資訊 任珮云）

（5）台塑集團旗下記憶體封測廠福懋科(8131)2020年第三季營收雖降至近5季低點，但稅後淨利3.54億元、每股盈餘0.8元，獲利恢復成長。累計前三季後淨利10.86億元、年增達13.67％，每股盈餘2.46元。公司預期第四季旺季營運可望轉強，使全年營運維持成長。

福懋科近期股價於34.55～36.1元區間盤整，今（5）日開高穩揚，最高上漲1.27％至35.85元，早盤維持近1％漲幅，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超201張、本周迄今合計賣超48張，但昨（4）日轉為買超11張。

福懋科公布第三季營收23.8億元，季減0.29％、年減3.08％，為近5季低點。不過，毛利率17.47％、營益率14.54％，雖低於第二季19.53％、17.38％，但優於去年同期16.29％、14.44％。

雖然第三季新台幣強升致使匯損增加，但福懋科受惠股利收入增加，帶動業外較第二季轉虧為盈，稅後淨利3.54億元，季增3.13％、年減0.26％。每股盈餘0.8元，優於第二季0.78元、持平去年同期。

觀察福懋科第三季各部門營運，IC部門營收21.44億元，季減2.89％、年減6.91％，營益率13.19％，低於第二季16.2％及去年同期13.38％。模組部門營收2.35億元，季增達31.82％、年增達55.09％，營益率21.74％，優於第二季16.18％、低於去年同期31.84％。

累計福懋科前三季營收73.42億元、年增6.43％，為近8年同期高點。毛利率18.98％、營益率16.93％，優於去年同期16.62％、14.73％。雖然匯損致使業外收益減少68％，稅後淨利10.86億元、仍年增達13.67％，每股盈餘2.46元，優於去年同期2.16元。

其中，福懋科前三季IC部門營收67.7億元、年增4.79％，營益率自14.71％提升至15.81％。模組部門營收5.71億元、年增達30.52％，但營益率自22.2％小降至21.81％。

福懋科發言人張憲正先前指出，由於客戶因應新冠肺炎疫情提前於首季積極拉貨，隨著終端客戶庫存調節，使第三季出貨動能趨緩。不過，因不同應用市場產品仍有調控急單需求撐盤，預期第三季表現估與第二季相當。實際結果符合預期。

展望後市，張憲正表示，第四季營運需觀察疫情及貿易戰影響，但預期隨著時序步入傳統旺季，市場需求可望逐步回升，將帶動營運較第三季升溫，使下半年整體狀況估與上半年相當，全年營運可望維持成長表現。

張憲正預期，遠距工作及教學、電子商務、人工智慧（AI）、5G、雲端運算、網通、邊緣運算及物聯網應用將持續帶動DRAM需求。而受惠PC、伺服器、電競產業需求帶動，記憶體模組需求持續增溫，將以短交期滿足客戶需求。（時報資訊 林資傑）

（6）自行車零組件廠利奇（1517），受惠全球自行車零售市場持續熱銷，帶動零組件廠訂單滿手、產能滿載，預期第三季獲利表現亮眼！

5日早盤10點過後、爆量漲停16.55元，股價上漲了1.5元，創下2014年9月以來新高，成交量近2.2萬張。目前股價已打開漲停，漲幅約在8％左右！（工商時報 曾麗芳）

（7）晶圓代工廠世界(5347)第4季調漲代工價格，單季營收可望攀高到84億至88億元，將續創歷史新高紀錄，並預期產能供不應求的狀況持續至明年，看好能見度到明年上半年。股價跳空開高，一度突破百元關卡。

世界先進昨天下午舉行法人說明會，第3季營收83.44億元，季增1.4%，改寫歷史新高紀錄。隨著產品組合優化，平均售價提升，世界先進第3季毛利率34%，較第2季拉升0.8個百分點，稅後淨利15.27億元，季增3%，為7季來新高，每股純益0.93元。

展望未來，世界先進董事長方略表示，除筆記型電腦與電視大尺寸面板驅動IC需求持續成長，第4季手機面板驅動IC與電源管理晶片需求也將同步成長，預估本季營收將達84億至88億元，續創歷史新高。

受惠第4季調漲代工價格，加上產品組合持續優化，第4季毛利率將達35%至37%，以中間值36%計，將較第3季拉升2個百分點。世界先進第3季產能利用率達90%，第4季可望較第3季再上升。

世界先進董事長方略看好2021年上半年仍將維持高產能利用率。明年第1季包括面板驅動IC與電源管理晶片需求將全面強勁。（時報資訊 沈培華）

（8）聯發科(2454)傳出大陸行動晶片市場又有新敵，三星有意搶食龐大5G升級的AP(行動晶片)市場，惟目前聯發科在大陸市場穩定成長，加上非行動晶片領域也握有明顯動能，故法人也看好聯發科2021年營運續俏，有實力挑戰大賺3個股本，聯發科今持穩開高走高，上漲逾1.5%。

聯發科目前在大陸行動晶片市場坐二望一，由於美國對中芯祭出制裁，恐衝擊到高通到明年第一季以前得PMIC(電源管理IC)供給，進而影響到行動晶片出貨，更有消息傳出，高通建議客戶在低階處理器上，轉向聯發科採購。

有鑑於大陸5G換機市場蓬勃，三星也想分一杯羹，以往三星行動晶片都以自家智慧機為主，並無外售，但由於近年來智慧型手機成長進入高原期，早有風聲傳出三星有意將自家處理器外售，拓展獲利，加上今年華為禁令，其餘大陸品牌OPPO、vivo、小米等加大採購力道，更讓三星看的心癢癢，故最新消息指出，三星11月計畫於上海舉行新行動晶片發表會，劍指大陸龐大市場。

聯發科第四季展望為營收895~973億元，營運預計持平到下滑8%，在第三季營運超標後，第四季展望仍維持高速年增動能，主要受惠於4G、5G手機晶片的市占率持續擴張，以及成長型產品因 WiFi 6、PMIC(電源管理IC)與雲端ASIC(客製化晶片)的貢獻持續提升所挹注。

目前看好後續的5G規格提升和市占擴張是聯發科2021年重要的成長動能，法人也預估，聯發2021年營收3724億元，年增加16.8%、毛利率落在43.8%，營益率為14.9%，每股獲利上看3個股本。（時報資訊 王逸芯）