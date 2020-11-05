美大選膠著 法人估台股高檔大幅震盪

市場關注美國總統大選發展，不顧總統川普陣營提出法律挑戰產生的風險，美股那斯達克指數勁揚430.21點作收。法人表示，在疫情與美國大選影響下，預期台股將維持大幅震盪格局。

美國總統大選陷入膠著，市場關注關鍵搖擺州選舉結果，美股道瓊工業指數上漲367.63點或1.34%，以27847.66點作收；標準普爾指數上揚74.28點或2.20%，收3443.44點；科技股為主的那斯達克指數勁揚430.21點或3.85%，收11590.78點。

台股昨天早盤因美國大選開票進行中，波動放大，午盤因選情較明朗，指數大漲，終場收在12867.9點，上漲131.89點，漲幅1.04%，成交值新台幣1925.7億元。

被動元件廠禾伸堂今年第3季稅後淨利新台幣4億元，創8季以來高點；每股盈餘2.54元。禾伸堂預估第4季電源、網通類產品銷售相對穩定。

電腦品牌廠宏碁在Chromebook及電競產品帶動下，今年第3季稅後淨利22.85億元，年增94.2%，創下2011年第1季以來、近10年新高。

法人分析，短線疫情干擾下，全球經濟復甦仍持續，雖國際股市反彈帶動台股往季線靠攏，但疫情加上美國大選影響，預期指數走勢將維持大幅震盪格局；近期操作上，建議在反彈時避免追高，後續疫情與大選仍有將指數再度壓回的可能性。