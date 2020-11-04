11/5盤前掃描》選後看台股 五大名師沒在怕
美國總統大選選情膠著，今年遇上新冠肺炎攪局，郵寄選票大量湧入，讓開票直接進入延長賽，而投資人最關注的無非是大選之後台股路在何方，對此，五大名師紛紛表態，基於三項利多因素，投資人大可不必庸人自擾。
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選後看台股 五名師唱旺
對於台股後市展望，投顧法人大多抱持「老神在在」的正面態度。美總統大選結果出爐將化解不確定因素，不論誰當選對市場都是好事，但要留意…閱讀全文
拜登概念股 綠能股可為
太陽能及風力發電有國內政策利多做護體，全球再生能源倡議組織（RE100）企業大幅邁進，且台積電大買綠電，相關產業長線仍可期待…閱讀全文
川普概念股 半導體免驚
川普政府未來將維持偏低企業稅，監管放鬆併購增加，支持石化能源發展，維持大規模的國防支出及10年1兆美元基建等，相關受惠的族群分散在…閱讀全文
美國大選 眾院民主黨領先、參院仍僵持
雖然眾議院開票結果還未完全底定，但議長裴洛西稍早表示，她對於民主黨能繼續堅守眾議院多數席次深具信心…閱讀全文
六大搖擺州 勝負關鍵
在這六大州中，川普在喬治亞州、北卡羅來納州（15張）、賓州以些微差距領先。拜登僅在內華達州、威斯康辛州與密西根州保有略為領先優勢…閱讀全文
美大選膠著 避險資金亂竄
由於總統大選結果難產，加上川普揚言要訴請最高法院裁奪，市場瀰漫不安氛圍，資金湧進美債避險，摜壓10年公債殖利率大跌10個基點至0.786％…閱讀全文
美股︱選戰激烈 三大指數齊步漲
主要科技股FAAMG（臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、Google）的股價均勁揚至少4％，市場將科技股的漲勢歸功於其穩定性…閱讀全文