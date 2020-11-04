不管誰贏 外資連三日買超台股

美國總統大選開票持續進行，台股4日觀望資金回流股市及期貨避險空單回補，其中尤以外資動作最積極，本月以來，外資連三日買超台股，已回補235.75億元，且以台積電等15檔個股買盤最力。

外資今年以來到10月底，賣超台股金額突破7,000億元，創歷史新高，但11月以來展開回補，且買超金額以護國神山台積電為首，統計自11月以來僅三個交易日，對台積電買超金額達49.49億元，帶動台積電股價上漲4.17％，市值回升到11.67億元，大盤也回升月線之上。

外資11月以來買超金額前15檔個股排序，分別為台積電、日月光投控、國巨、聯發科、中華電、聯詠、南電、可成、環球晶、岱宇、華新科、台塑、國泰金、元大金及祥碩。

永豐期貨副總經理廖祿民認為，台股4日強拉尾盤，外資現貨買超61億元，期貨淨多單增至31,787口，期現貨同步偏多操作，帶動台指期大漲181點。預期在美國選舉過後，不確定因素結束，外資將展開新一回合的布局，資金將回流到新興市場。

目前從開票結果來看，仍有不少變數，但外資積極回補的台積電、聯電為首的半導體族群，有望領漲大盤，扮演多頭總司令，再加上資金適時轉向電子下游零組件的被動元件、矽晶圓與面板等類股點火，台股將維持高檔震盪走勢。

兆豐投顧協理黃國偉指出，美國大選後，股市主軸將回到基本面，並以長線看好的5G、HPC、電動車等題材，以及季報亮眼的族群為偏好標的。美國總統不論是由川普或拜登勝出，預期去美化或去中化題材仍會繼續，台廠有機會從中獲利。