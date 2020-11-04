川普若翻盤 散戶能撿便宜？ 專家洩賺錢密碼

美國大選開票後，川普拿下多數搖擺州的選舉人票數，川普在2020年竟又能翻盤成功，跌破一堆民調專家的眼鏡，結果眼鏡碎了滿地。從拜登與川普投入選戰後，川普的民調從來沒有領先過，但在我個人的社群中，我常發文強調看好川普會勝出，有看我社群文章的讀者都知道。

重點是，我絕對不是胡亂瞎猜，此次大選，可說是最難分難解的一次，全世界的政論財經專家都霧裡看花。經過我仔細小心地研究發現，首先，「市場會說話」，我引用一篇研究來佐證，根據研究指出，若大選前三個月的標普500指數是正報酬，執政黨86%的機率會連任成功。這次的指標是標普500指數在8月3日的3,295點，上周美股連跌，失守3,295點，但本周一與周二美股強力反彈，指數在11月3日收復登上3,369點，代表川普有很高的機率會連任成功。

其次，有人說美國的新冠疫情惡化，會讓川普選情慘遭滑鐵盧，但我認為太武斷。有一句話這麼說，「誰得佛州（佛羅里達州），誰拿天下」，佛州是美國最南境，最適宜人居，人口占比最多的是退休後的高齡族群。這些族群最怕新冠肺炎，如果連他們都投給川普，那代表疫情根本不會阻礙川普的連任之路，結果呢？今天早上九點五十分左右，川普順利拿下佛州，他還需要擔心剩下的搖擺州嗎？答案已經呼之欲出。

對於台股的未來，我認為川普勝選真的會比拜登更好。原因很簡單，首先，川普對於美國聯準會FED非常有一套，所以不用怕FED會升息或不印鈔票，資金行情是推升股市重要的力量。再者，川普會繼續壓抑中國勢力的崛起，從5G、半導體晶片到社群軟體發展等，台廠會有更機會在世界發光發熱，迎接轉單商機。

川普當選，我認為對股市中長期來看都是多頭格局，而且能再繼續走四年，加權指數站在萬三之上，都可能成為新常態，資金行情會延續，讓股市「馬照跑，舞照跳」。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 編輯、 葉明芳 、文、分析師郭哲榮 ）

延伸閱讀



🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!