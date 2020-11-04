11月04日一分鐘強弱勢股

11月04日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

同致

(3552)

10.00

自結9月獲利較去年同期由虧轉盈，Q4營運可望維持高檔

中美實

(4702)

9.88

10月30日開放信用交易過後，股價連4日亮燈漲停

廣錠

(6441)

9.75

儲能商機持續發酵，獲法人買盤卡位，股價再登歷史新高

鼎炫-KY

(8499)

9.70

受惠疫情掀起的遠距辦公與教學需求，前三季營收年增24.27％

安碁資訊

(6690)

9.40

10月營收與第三季財報雙雙繳出亮眼佳績，低檔反彈

岱宇

(1598)

8.89

居家健身風潮興起，接單熱度有望延續至2021年上半年

豐祥-KY

(5288)

7.64

公布第三季獲利1.66億元，年增13.39％，Q4持續看旺

中櫃

(2613)

7.17

購物旺季備貨需求推升全球海運運價飆漲、一艙難求

東和

(1414)

6.81

擁台南土地資產，隨新台幣匯率一路走升，具題材想像空間

台勝科

(3532)

6.55

環球晶3日釋出矽晶圓現貨看漲消息，激勵族群齊步攻高

製表：柯宗沅

11月04日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

東洋

(4105)

9.90

代理德國BNT新冠疫苗在台銷售計畫告吹，引發賣壓大舉出籠

和進

(3191)

9.86

自結8～9月業績較去年由盈轉虧，每股虧損達0.06元

捷泰

(6165)

7.16

轉型投入直播產業卻遭市場看淡，股價攻高回落賣壓未歇

驊宏資

(6148)

6.31

董事會決議不發放Q3股利，高檔震盪加劇，單日振幅達11.87％

國碩

(2406)

5.33

市場反應川普勝選機率提升，拜登概念股上檔壓力沉重

元晶

(6443)

5.25

完成籌組20億元聯貸案，惟受太陽能族群集體走弱拖累

達能

(3686)

5.12

董事會通過Q3財報，累計今年前三季每股虧損0.13元

同亨

(5490)

4.62

受客戶出貨減少影響，10月營收僅8,381萬元，年減66.35％

宏碁

(2353)

4.39

外資單日大賣2.08萬張，股價跌破前低，向下回測半年線

精英

(2331)

3.89

月線扣抵值靠近高檔區即將走平，三大法人4日由買轉賣

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組