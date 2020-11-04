11月04日一分鐘強弱勢股
11月04日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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同致
(3552)
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10.00
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自結9月獲利較去年同期由虧轉盈，Q4營運可望維持高檔
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中美實
(4702)
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9.88
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10月30日開放信用交易過後，股價連4日亮燈漲停
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廣錠
(6441)
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9.75
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儲能商機持續發酵，獲法人買盤卡位，股價再登歷史新高
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鼎炫-KY
(8499)
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9.70
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受惠疫情掀起的遠距辦公與教學需求，前三季營收年增24.27％
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安碁資訊
(6690)
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9.40
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10月營收與第三季財報雙雙繳出亮眼佳績，低檔反彈
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岱宇
(1598)
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8.89
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居家健身風潮興起，接單熱度有望延續至2021年上半年
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豐祥-KY
(5288)
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7.64
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公布第三季獲利1.66億元，年增13.39％，Q4持續看旺
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中櫃
(2613)
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7.17
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購物旺季備貨需求推升全球海運運價飆漲、一艙難求
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東和
(1414)
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6.81
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擁台南土地資產，隨新台幣匯率一路走升，具題材想像空間
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台勝科
(3532)
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6.55
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環球晶3日釋出矽晶圓現貨看漲消息，激勵族群齊步攻高
製表：柯宗沅
11月04日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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東洋
(4105)
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9.90
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代理德國BNT新冠疫苗在台銷售計畫告吹，引發賣壓大舉出籠
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和進
(3191)
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9.86
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自結8～9月業績較去年由盈轉虧，每股虧損達0.06元
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捷泰
(6165)
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7.16
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轉型投入直播產業卻遭市場看淡，股價攻高回落賣壓未歇
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驊宏資
(6148)
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6.31
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董事會決議不發放Q3股利，高檔震盪加劇，單日振幅達11.87％
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國碩
(2406)
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5.33
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市場反應川普勝選機率提升，拜登概念股上檔壓力沉重
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元晶
(6443)
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5.25
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完成籌組20億元聯貸案，惟受太陽能族群集體走弱拖累
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達能
(3686)
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5.12
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董事會通過Q3財報，累計今年前三季每股虧損0.13元
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同亨
(5490)
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4.62
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受客戶出貨減少影響，10月營收僅8,381萬元，年減66.35％
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宏碁
(2353)
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4.39
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外資單日大賣2.08萬張，股價跌破前低，向下回測半年線
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精英
(2331)
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3.89
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月線扣抵值靠近高檔區即將走平，三大法人4日由買轉賣
製表：柯宗沅
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