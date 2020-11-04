3大法人買超99億 台股漲131點進逼12,900

美大選持續開票 台股午盤後拉高收漲131點

美國大選登場，美股道瓊收盤勁揚逾554點，台股今天早盤因開票進行中，波動放大，但午盤因選情較明朗，不確定性掃除，指數大漲，終場收在12867.9點，上漲131.89點。

美國大選登場，無論共和黨現任總統川普或民主黨候選人拜登勝選，市場期待所有不確定性都將一掃而空，美股道瓊工業指數收盤勁揚554.98點，漲幅2.06%，以27480.03點作收；市場也期待更大規模振興方案，全球股市走高，歐股收盤大漲。

台股早盤來到12800.52點，上漲逾60點，但不敵月線12819.96點反壓區，一度拉回至平盤附近，之後漲勢再起，大漲近150點，盤中高點來到12885.28點。

台股加權股價指數終場上漲131.89點，收在12867.9點，漲幅1.04%，成交值1925.7億元。觀察台股今天權值股表現，台積電上漲2.04%，收450元，聯發科漲1.8%收677元，大立光漲0.48%，收3120元；鴻海漲0.64%，收78.8元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，目前開票結果偏向川普連任當選，結果和市場預期不太一樣，但至少大選不確定性因素塵埃落定，市場會以利多來解讀；而市場也傾向認為，川普將延續貿易戰手段，受惠美國去中化、中國去美化的趨勢，台廠有望持續坐擁有利位置。

他也指出，目前市場已開始反映川普連任的慶祝行情，但台股先前水位已高，加上數度攻上13000點都站不穩，顯示台股有過高風險，川普雖然會繼續維持低利率、資金寬鬆的政策，但目前沒有新增利多，因此台股即使有往上空間，漲幅可能也不會太大。

三大法人買超台股99.18億元

台股今天漲131.89點，收在12867.9點，成交值新台幣1925.7億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商買超，合計買超99.18億元。

自營商買超27.45億元，投信買超10.28億元，外資及陸資買超61.45億元。