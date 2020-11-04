川普逆轉？台積聯電大漲 台股登高12,867

美國總統大選今陸續開票，雖然民主黨候選人拜登迄台北時間下午1：37仍暫報領先尋求連任的現任總統川普，但部分關鍵搖擺州的得票數，多由川普領先，不排除川普仍有大逆轉機會。

該局面激勵由台積電、聯電領軍的半導體族群（含IC設計），加上矽晶圓與被動元件等族群也紅光滿面，使盤勢開高走高，再度逼進前波高點12900點至萬三大關。

集中交易市場加權股價指數終場係大漲131.89點，收復12800點與10日線，報12867.9點，單日漲幅1.04%，成交1925.7億元。

周三表現弱勢的重量級集團股，包括廣墶、友達、仁寶、群創、中信金、台泥、遠東新、台玻、和碩及第一金。力挺多方者，包括台積電、聯電、聯發科、股王大立光、鴻海、日月光投控、國泰金、富邦金、中鋼、台塑四寶、亞泥、南亞科、長榮航、華航、統一、長榮、陽明、台灣大、台達電及國巨等。

櫃買市場方面，受惠生技股回神，而電子、電機、紡纖、化學、鋼鐵、營建、航運及觀光等類股，也都臉色紅潤，使盤勢開高震盪走高，終場指數報漲1.01%，為164.29點，成交507.62億元。

亞股方面，目前除上海B股、深圳B股及香港等股市暫報小挫外，餘日本、南韓、新加坡、澳洲、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞及印尼等股市都呈揚升榮景。

美股盤後電子盤方面，由於川普的開票選情，頗有後來居上之勢，使那斯達克100與標普500兩大期指，目前雙雙強漲，尤其是以電子股為主軸的那斯達克100期指，現下暫報大漲近300點，顯示川普再次大逆轉備受期待。

業內人士指出，台股期望川普勝選的相關概念股，包括台積電、台達電、和碩、華通、英業達、光寶科等高科技股，波段值持續追蹤。

目前看起來，川普在不少還未開完票數的關鍵搖擺州，都暫時領先，使他的選舉人票數後勢看漲；不過，此次美國總統大選，無論誰勝出，只要能和平落幕，則美股未來回歸基本面的中多架構仍可期。

該現象對台股長多走勢將具正向，在美大選後，包括半導體、5G、AI物聯網、機器人、高速運算及電動車等相關概念股，後市相對樂觀。

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