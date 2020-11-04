美大選搖擺不定 台股這12檔卻扶搖直上

台股今（4日）加權股價指數收盤報12867.90點，漲131.89點，漲幅1.04%，成交量為1,925.70億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計越南控-DR、美德醫療-DR、長園科等12檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有19檔，前10名越南控-DR (9110)、美德醫療-DR (9103)、泰金寶-DR (9105)、立益 (1443)、鼎炫-KY (8499)以上5檔漲停，其他還有百一 (6152)、岱宇 (1598)、本盟 (1475)、豐祥-KY (5288)及精熙-DR (9188)。

今日有7檔超過5％跌幅，跌幅前10名有隴華 (2424)1檔跌停，華上 (6289)、捷泰 (6165)、國碩 (2406)、誠創 (3536)、元晶 (6443)、達能 (3686)、宏碁 (2353)、羅昇 (8374)及精英 (2331)。

上市成交量前10名個股聯電 (2303)、華邦電 (2344)、群創 (3481)、友達 (2409)、彩晶 (6116)、長榮 (2603)、泰金寶-DR (9105)、欣興 (3037)、美德醫療-DR (9103)及陽明 (2609)。

上櫃有22檔5％以上漲幅，其中前10名為長園科 (8038)、同致 (3552)、廣寰科 (3287)、華義 (3086)、中美實 (4702)、廣錠 (6441)、牧東 (4950)以上7檔漲停，天剛 (5310)、安碁資訊 (6690)及 捷迅 (2643)。

今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔東洋 (4105)、和進 (3191)2檔跌停，李洲 (3066)、驊宏資 (6148)、凱鈺 (5468)、元炬 (3089)、泰偉 (3064)、同亨 (5490)、大略-KY (4804)及京晨科 (6419)。

上櫃成交量前10名為信昌電 (6173)、精材 (3374)、茂迪 (6244)、同致 (3552)、佳邦 (6284)、系統電 (5309)、萬潤 (6187)、中美晶 (5483)、宏捷科 (8086)及均豪 (5443)。

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