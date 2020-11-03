11月03日一分鐘強弱勢股

11月03日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

華新科

(2492)

10

股價大受公開收購案激勵；Q3財報靚，EPS 4.9元創7季新高

系統電

(5309)

10

投信連3日大買千張以上、累計近5千張，股價突破整理區間

凱美

(2375)

9.95

被動元件二哥漲停引爆族群漲勢，長紅K棒向上突破各短均線

信昌電

(6173)

9.93

Q3 EPS達1.77元創7季高、逼近H1總和；股價爆量返年線

永崴投控

(3712)

9.92

旗下光燿接獲新客戶訂單，開始小量試產，Q4有機會轉盈

利奇

(1517)

9.89

全球自行車零售市場熱銷，關鍵零組件廠訂單隨之大爆滿

東和

(1414)

9.84

資產題材成近日資金避風港，買盤簇擁股價再創逾8年新高

欣普羅

(6560)

7.88

技術面多頭排列；成交量倍增，推動股價突破整理區間

奇力新

(2456)

7.55

受惠新款手機發表+宅經濟續發燒，Q4營運可望維持高檔

旺玖

(6233)

7.53

外資買超200餘張，買氣升溫，拉出長紅K棒突破短均線

製表：方歆婷

11月03日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

美德醫療-DR

(9103)

8.94

連11日遭列警示股；外資近日多站在賣方，股價連2黑

豪展

(4735)

7.79

獲利了結買壓出籠，股價觸高後拉回、測試5日線支撐

聰泰

(5474)

4.85

外資賣超135張；月線下彎、季線走平，股價失守半年線

敦泰

(3545)

4.42

股價高檔震盪多日，隨外資賣超680張、拉回摔落5日線

正文

(4906)

4.26

獲利了結買壓出籠，股價觸高拉回，長黑K吞噬前日紅K

旭隼

(6409)

3.47

短均線下彎、季線走平成壓力，賣壓出籠，股價拉長黑K

力旺

(3529)

3.25

外資近期多站賣方，昨賣超447張；股價失守月線支撐

達能

(3686)

2.98

外資連5賣、累積逾900張，股價連3黑、摔落短均線下

東洋

(4105)

2.92

股價持續橫盤整理，隨賣盤調節，昨拉回向10日線靠攏

高端疫苗

(6547)

2.87

賣壓出籠，外資近日多賣、昨賣超257張；月線得而復失


製表：王淑以

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組