11月03日一分鐘強弱勢股
11月03日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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華新科
(2492)
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10
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股價大受公開收購案激勵；Q3財報靚，EPS 4.9元創7季新高
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系統電
(5309)
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10
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投信連3日大買千張以上、累計近5千張，股價突破整理區間
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凱美
(2375)
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9.95
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被動元件二哥漲停引爆族群漲勢，長紅K棒向上突破各短均線
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信昌電
(6173)
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9.93
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Q3 EPS達1.77元創7季高、逼近H1總和；股價爆量返年線
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永崴投控
(3712)
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9.92
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旗下光燿接獲新客戶訂單，開始小量試產，Q4有機會轉盈
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利奇
(1517)
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9.89
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全球自行車零售市場熱銷，關鍵零組件廠訂單隨之大爆滿
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東和
(1414)
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9.84
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資產題材成近日資金避風港，買盤簇擁股價再創逾8年新高
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欣普羅
(6560)
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7.88
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技術面多頭排列；成交量倍增，推動股價突破整理區間
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奇力新
(2456)
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7.55
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受惠新款手機發表+宅經濟續發燒，Q4營運可望維持高檔
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旺玖
(6233)
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7.53
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外資買超200餘張，買氣升溫，拉出長紅K棒突破短均線
製表：方歆婷
11月03日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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美德醫療-DR
(9103)
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8.94
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連11日遭列警示股；外資近日多站在賣方，股價連2黑
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豪展
(4735)
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7.79
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獲利了結買壓出籠，股價觸高後拉回、測試5日線支撐
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聰泰
(5474)
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4.85
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外資賣超135張；月線下彎、季線走平，股價失守半年線
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敦泰
(3545)
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4.42
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股價高檔震盪多日，隨外資賣超680張、拉回摔落5日線
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正文
(4906)
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4.26
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獲利了結買壓出籠，股價觸高拉回，長黑K吞噬前日紅K
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旭隼
(6409)
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3.47
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短均線下彎、季線走平成壓力，賣壓出籠，股價拉長黑K
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力旺
(3529)
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3.25
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外資近期多站賣方，昨賣超447張；股價失守月線支撐
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達能
(3686)
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2.98
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外資連5賣、累積逾900張，股價連3黑、摔落短均線下
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東洋
(4105)
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2.92
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股價持續橫盤整理，隨賣盤調節，昨拉回向10日線靠攏
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高端疫苗
(6547)
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2.87
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賣壓出籠，外資近日多賣、昨賣超257張；月線得而復失
製表：王淑以
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