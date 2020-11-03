鍾騏遠｜美國ISM數據飆升 iPhone12銷售佳

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

美國10月的ISM製造業指數，由9月的55.4，大幅度跳升到59.3，高於預期的55.8，代表整體的製造業景氣，呈現加速擴張的現象。主要的原因是廠商的庫存較低、新訂單不斷湧入，帶動整體生產意願提升。除了反映年底的消費旺季之外，iPhone12的銷售量，也持續的向上成長。外資券商紛紛看好iPhone12的銷售量，也推升了相關供應鏈的營收預期。

本次的iPhone12有兩個重要的題材，一個是LiDAR光達感測，用在較暗的空間、或是夜晚拍照，效果比以往的手機更好，同時也會提升VR的感官體驗。另天線封裝AiP支援sub-6GHz，也是5G版本iPhone12重要的關鍵零組件。其中FO-AiP技術使用3重分布層RDL，除了提升散熱效果，也加強訊號的TX、RX表現。

基於上述兩個重要的原因，台股今天由台積電跳空上漲所帶動，出現久違的多方突破缺口，一口氣回補10月29日的空方缺口，為短線的空方勢力燒了一桶冷水。但今天美中不足的地方是，第一台股的量能不足，未達到均量1,800億元；其次，就是今天主流的類股，是由被動元件所帶動，並非由主流的電子股（半導體、IC設計）所帶動。若大盤要強勢攻擊，半導體、IC設計等都是不可或缺的族群

主流類股分析

今天主流族群為被動元件、玻璃、原油ETF，被動元件方面有：華新科、凱美、奇力新、國巨，除了需求成長之外，國巨擴廠、華新科併購案，都是類股的利多消息；玻璃類股則由台玻領軍，由於台玻的市值較大，其它個股相對影響較小，而題材反映的是中國玻璃漲價題材；最後，國際油價止跌回升，帶動台股ETF大漲，包括街口布蘭特原油正2、元大S&P原油正2大漲超過10%以上。

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