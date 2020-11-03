外資買超145億 台股漲144點重返季線

買盤回籠 台股漲144點重返季線

美股在大選前觀望買盤回籠，台股開高走揚，終場收在12736點，上漲144點，收復5日線並重返季線12731點之上，被動元件族群相對強勢。法人表示，美國總統大選後國際股市和台股將回歸基本面，多頭行情可望續攻。

美股勁揚，台股今天開高走強，盤中最高來到12760點，上漲169點，收復5日線約12666點，也一度站上季線約12731點，午盤漲幅漸收斂，大盤在12720點附近整理，尾盤電子、金融反彈，台股穩站季線之上。

加權股價指數收在12736.01點，上漲144.7點，漲幅1.15%，成交值新台幣1664.56億元。電子股上漲1.26%，金融股漲0.66%。

主要電子權值股走堅，晶圓代工龍頭台積電終場收在441元，上漲1.26%。鴻海終場收在平盤78.3元，股王大立光終場收在3105元，上揚2.64%。

聯發科終場收在665元，上漲1.84%，聯電終場收在29.8元，小漲0.51%。

被動元件族群相對強勢，國巨終場收在377.5元，大漲7.09%，華新科收在漲停181.5元，禾伸堂收在104.5元，上揚4.92%，奇力新收在114元，大漲7.55%。

傳產股台塑四寶堅挺，其中台塑收在81元，上漲1.63%，台塑化收在80.1元，漲1.26%，南亞收在60.8元，漲1.84%，台化收在70.4元，小漲0.86%。

主要金控股整理，其中國泰金收在38.9元，小漲0.65%，富邦金收在41.6元，小漲0.36%，中信金收在18.25元，小漲0.55%。

傳產股電機翻紅終場上漲0.41%，航運上漲1.09%，鋼鐵小漲0.93%，汽車上揚2.25%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，歐洲因COVID-19疫情擴大而二次封鎖，美國新增確診人數攀高，加上美國總統大選前不確定因素，資金轉退場觀望，近期國際股市大幅回檔。

魏永祥分析，疫情對股市影響將逐步降低，目前股市主要反映美國總統大選不確定因素，一旦選舉結果確定，股市將回歸正常軌道，預期大選後國際股市和台股將回歸基本面，多頭行情可望續攻，可利用美國總統大選時震盤格局逢低布局。

展望台股後市，魏永祥指出，台灣受惠遠距商機和5G應用等，預估第4季國內生產毛額（GDP）年增率可望反彈，預期GDP年增率高峰將落在明年第2季，台股多頭行情有機會延續到明年第1季。

觀察類股族群，魏永祥表示可留意5G相關、半導體、光學等族，另外優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等也有表現空間。

三大法人買超台股164.14億元

台股今天漲144.7點，收在12736.01點，成交值新台幣1664.55億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣164.14億元。

自營商買超11.84億元，投信買超7.11億元，外資及陸資買超145.19億元。

法人表示，美國總統大選後國際股市和台股將回歸基本面，多頭行情可望續攻。

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