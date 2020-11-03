晨星：拜登當選亞洲股市有望短期利多

Morningstar晨星的分析師認為，若拜登擊敗川普當選美國總統，亞洲股市將有望短期利多。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，晨星認為拜登和川普處理貿易問題的方式截然不同，因為預期拜登將願意展開談判，並取消川普早前落實徵收的大部分關稅，這可能有助於股市利多，但對亞洲區域內企業的盈利直接影響或有限。

此外，美國仍可能會繼續實施與某些中國公司和個別行業的貿易禁令，令一些依賴美國先進技術的中國企業繼續面臨較高風險。 晨星在報告指出，從聯邦法院叫停川普總統的TikTok和微信禁令來看，禁令未必獲得大部分人支持。

拜登或可能取消禁止美國人使用TikTok和微信的行政命令。 此外新秀麗（Samsonite）將最受惠於美國潛在降低關稅的措施。儘管晨星認為新秀麗最終可能會將節省下來的成本轉嫁出去，但短期仍有助提升毛利率。

另晨星分析師的研究顯示，亞洲股市目前被略微低估了7％左右。儘管目前沒有看到任何被嚴重高估的板塊，但房地產和能源板塊與科技和消費週期性板塊之間存在著巨大的估值差距。

因此晨星看好中海油、新鴻基地產和新加坡上市的CapitaLandMall Trust；及Trip.com和澳博控股(SJMHoldings)等受惠於中國消費的股票。

另也偏好部份科技行業股票，例如韓國的SKHynix和台灣上市的國巨（Yageo），這兩家公司都將受益於5G基礎設施支出的增加。