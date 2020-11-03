上市、櫃企業營運快報

今（11/3）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.選購綠色建案，將獲得用心銀行業的支持！渣打國際商業銀行今（3）日宣布，推出「綠建築房貸」優惠專案。舉凡與渣打銀行合作的建案房產，渣打銀行將提供首購族1.31％、非首購族1.33％的一段式購屋貸款優惠年利率。

2.受到新冠疫情影響，宅經濟讓今年NB/PC甚至顯示器和主機板及顯卡都出現業績長紅；然而，對保固服務卻帶來了新挑戰。

受到遊戲玩家以及挖礦的礦工們的重度使用，甚至於更改BIOS強化效能，均造成主機板和板卡損壞維修的比率升高。業者表示，這一波的「板卡保固維修之亂」，是過去前所未見。

業者在保固條款上也因應環境變遷作調整。據了解，目前微星(2377)和華碩(2357)在保固服務的條款上立場較為一致。

3.資安服務商安碁資訊董事會通過今年第3季財報，受惠於企業資安需求，第3季營收達新台幣1.97億元，年增14.14%；稅後淨利2059萬元，年增33.29%；每股盈餘1.24元。

累積前3季營收5.44億元，年增22.41%；營業毛利2.21億元，年增20.11%，毛利率40.54%；營業淨利6651萬元，年增22.49%；稅後淨利5444萬元，每股盈餘（EPS）3.27元。

4.目前國際油價弱勢，反應市場悲觀情緒，惟市場預期美國選後將推出更多財政刺激措施、新冠肺炎疫苗持續研發，另OPEC+可能推遲2021年1月起的增產計劃，均有助支持油價回升。

街口投信表示，疫情與選情對油價所導致的波動性短期或將持續，然隨衝擊逐漸淡化，仍可謹慎擇機佈局原油相關投資。

5.民眾使用電子支付交易攀升，愈來愈多的商家接受LINE Pay消費，並使用LINE POINTS，LINE官方帳號代理商知識科技(7551)推出「POINTS點數機器人」，提供商家簡單發放LINE POINTS的工具。

將於11月擴大對外推廣，希望協助中小店家掌握後疫情宅經濟的掌中商機。另外，知識科技也開發了「GMB我的商家負評回覆分店管理系統」，提供連鎖店家「Google我的商家」眾多分店管理不易的解決辦法。

6.台積電近期在領英（LinkedIn）釋出徵才訊息，一口氣開出18項職缺。台積電表示，赴美設廠計畫積極準備中，只是初期工作地點在台灣，且尚未做出最終建廠決議。

台積電在LinkedIn釋出「2020 U.S. Recruitment」徵才訊息，開出職缺包括研發工程師、製程整合工程師、模組製程工程師、模組設備工程師、良率提升工程師、設備機構工程師與製造課長等18項，工作地點為台灣及美國亞利桑那州鳳凰城。

7.進入秋冬，歐美疫情惡化，德、法等國再度祭出封鎖措施；但昨夜美股彈升為總統大選投票預熱！第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰認為，醫療、資訊科技，及扮演民生基本需求的核心消費、公用事業產業，具基本面支撐，受影響相當有限，逢回都是絕佳的加碼布局良機。

8.電子書服務商Readmoo讀墨首度踏入硬體設計，今（3）日推出台灣第一台彩色電子紙閱讀器mooInk C，限時限量800台，趕在雙11大檔啟動預購，預計明年第一季出貨。