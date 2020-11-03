科技股不再是投資人最愛？小摩這樣說

自3月股災以來，科技股一直是領漲美股最大動力，但向來偏好科技股的投資銀行摩根大通(J. P. Morgan，俗稱小摩)卻變更了觀點，因為策略師們預期，不論選舉贏家是誰，領跑股市的類股都會換，銀行、保險是可能候選。

小摩策略師馬泰加(Mislav Matejka)建議將科技股在投資組合中下調到「中性」(不建議買入也不建議賣出)，同時調高銀行、保險類股。他在報告中寫著：「我們認為大盤已經為擴大領漲股票種類做好準備。無論大選誰勝出，(美國)行業與風格的轉患都可能開始，取決於選舉結果的，僅是世界各地資產分配比例。」

馬泰加著眼的並非僅是美國朝野少數有共識、加強對科技巨頭監管甚至分拆的政策方向，主要理由是在於經濟復甦與疫情相關利多消息，因為這些因素會導致債券收益率開始上漲，科技股即使盈利和資產負債表等基本面依然能提供股價支撐，但今年這種超強表現會停滯，銀行、保險業則會受益於債券收益率變化。

報告並未預測誰將贏得大選，不過就算民主黨全勝(贏得總統與國會2院控制權)，可能因其對市場不友好政策對股市形成壓力，但也是短空長多，而且會是押注財政刺激增加、美元走弱、收益率曲線陡化的良機。

馬泰加團隊還指出，對股市投資者而言最大利多其實不是誰當選，而是選舉結果沒有爭議，因為如此一來市場只會聚焦在新的財政刺激上。報告中也預期美國、中國股票跑贏歐洲、新興市場的局面可能在明年無法持續。

（中時新聞網 王毓健）