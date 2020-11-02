11/3盤前掃描》美大選登場 押寶陣營大不同
全球投資人密切關注的2020美國總統大選即將正式鳴槍起跑，拜登雖在全國民調中取得領先，但川普也不甘示弱，在12個關鍵州的支持度加速趕上，選情至今仍讓人霧裡看花。風格迥異的兩人勢必將為市場帶來不同的前景，投資人在最後的押寶時機究竟該何去何從？
工商時報為您精選今日必知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
11月3日投票 白宮新主人倒數揭曉
民調發現，在12個一級戰區的關鍵州方面，拜登雖然領先，但幅度縮小至6個百分點，其中拜登的支持度為5成1，川普的支持度則增至4成5…閱讀全文
美大選倒數…押寶兩陣營概念股
台積電身為蘋果A14應用處理器，在股價出現回檔後，外資賣壓減輕，長線資金於美國選舉結束後是否大舉回流，將引導台股走向…閱讀全文
川普、拜登誰勝出？受惠類股大不同
投資機構預估，拜登當選後將降低與大陸的貿易衝突，而農產品與穀物等商品出口商將受益。但拜登對石化燃料業並不友善，執政後可能限制頁岩油田開採…閱讀全文
美股︱選前倒數 道指飆逾400點
市場觀望準會自本周二起舉行的貨幣政策會議，周一（2日）華爾街股市在美國總統大選投票日前出現顯著反彈…閱讀全文
徵人！台積美國廠動起來
現在又傳出，台積電在LinkedIn當中貼出徵才訊息，且工作地點就位在美國亞利桑那州鳳凰城，職缺多達18項…閱讀全文
台灣10月PMI 連四個月擴張
以10月PMI的五項組成指標來看，新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨持續擴張…閱讀全文
外資升評 高價IC設計股有看頭
大和資本最新升評聯發科「買進」、瑞信證券升評譜瑞-KY「優於大盤」，攜手加入多頭陣營，代表對台股行情有指引作用的高價IC設計，再度浮現投資機會…閱讀全文
Paypal搶進幣圈 比特幣概念股蠢動
Paypal宣布旗下用戶在未來幾周內，將能透過電子錢包交易比特幣、以太幣等虛擬貨幣，此舉間接導致小摩態度出現變化，甚至認為比特幣將成為黃金在未來避險領域的最大競爭對手…閱讀全文