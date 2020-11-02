聯發科遇獲利了結後 外資：繼續漲

聯發科（2454）法說會剛落幕，第三季毛利率44.2％、每股純益8.3元皆符合市場近期上修過後的預期。法人指出，儘管聯發科中低階5G系統級晶片（SoC）出貨量將大幅成長，第四季毛利率財測仍持穩於43.5％上下1.5個百分點水準，意味市場擔憂來自高通之殺價競爭壓力，實屬過慮。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，聯發科股價從8月中華為風波起算已反彈二成，不排除有部分獲利了結，2日狀況也如他預期。

法說會後，外資圈對聯發科維持主流樂觀意見，多頭派的摩根士丹利、摩根大通、美銀、匯豐、高盛等，持續看好IC設計龍頭威力，大和資本證券最新由「中立」升評「買進」，推測合理股價介於760～880元之間。

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成期望聯發科可以透過多元化產品，成功轉型為一平台企業，並減低過度暴露於智慧型手機市場的風險；根據聯發科法說會釋出訊息，進一步強化大和資本對聯發科結構性成長的信心，最新升評聯發科至「買進」。

聯發科第四季財測顯示，站在第三季的高基期上，第四季也不會存在季節性的較大幅度衰退，印證摩根士丹利證券的判斷；接下來將觀察聯發科第一季季節性、大陸5G智慧機銷售狀況，以及聯發科在切入蘋果專案的進度。

延伸閱讀



聯發科妙招固產能 買設備租給力積電

聯發科Q3獲利年增93％ 創新高