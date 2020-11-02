11月02日一分鐘強弱勢股
11月02日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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豪展(4735)
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10.00
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第三季EPS為6.2元，前3季EPS達9.49元創紀錄
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東和(1414)
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9.96
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資產題材發酵，東和在台南麻豆、仁武等地擁有多筆土地資產
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中美實(4702)
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9.95
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10月30日起得融資融券，股價連兩日亮燈漲停
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正文(4906)
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9.91
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內外皆美，第三季財報揚眉吐氣，早盤出量強攻漲停
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生華科(6492)
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9.85
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美國Banner Health選中生華科藥治癒新冠患者
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台表科(6278)
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9.57
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前3季獲利14.54億元，每股賺4.97元
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高端疫苗(6547)
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8.63
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高端疫苗攜手越南衛生部，啟動新冠疫苗臨床試驗
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大成鋼(2027)
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5.71
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美國對18個國家銷美鋁捲板加徵關稅，有利大成鋼美國生產
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日月光投控(3711)
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5.70
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第4季不受華為禁令影響，明年營運成長可期，外資喊進
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國光生(4142)
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4.80
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受惠流感疫苗需求強勁，10月營收6.14億元創新高
製表：王淑以
11月02日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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隴華(2424)
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10.00
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自結9月稅後純損1700萬元，每股虧損0.93元
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南帝(2108)
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9.97
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醫療手套需求大增，下半年獲利成長，但漲多賣壓沉重
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申豐(6582)
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9.72
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醫療用乳膠手套需求量增，訂單能見度到明年，漲多壓回
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達能(3686)
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7.78
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9月稅後虧損0.02億元，每股稅後虧損0.02元
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信驊(5274)
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6.16
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三星示警，伺服器等資料中心應用市況差。供應鏈走跌
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世芯-KY(3661)
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5.06
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前3季每股盈餘9.79元，優於去年，但法人減碼
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泰博(4736)
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4.97
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為額溫槍與檢測廠，新冠抗原快篩檢測試劑將擴產，利多出盡
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宣德(5457)
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4.79
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蘋果iPhone12系列上市後，利多出盡，股價回跌
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瑞儀(6176)
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4.00
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吞6.27億元匯損，Q3純益年減3成，EPS 3.26元
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聯發科(2454)
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3.69
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第4季展望淡季不淡，明年展望正面，惟美選前賣壓沉重
製表：王淑以
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