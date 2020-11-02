11月02日一分鐘強弱勢股

11月02日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

豪展(4735)

10.00

第三季EPS為6.2元，前3季EPS達9.49元創紀錄

東和(1414)

9.96

資產題材發酵，東和在台南麻豆、仁武等地擁有多筆土地資產

中美實(4702)

9.95

10月30日起得融資融券，股價連兩日亮燈漲停

正文(4906)

9.91

內外皆美，第三季財報揚眉吐氣，早盤出量強攻漲停

生華科(6492)

9.85

美國Banner Health選中生華科藥治癒新冠患者

台表科(6278)

9.57

前3季獲利14.54億元，每股賺4.97元

高端疫苗(6547)

8.63

高端疫苗攜手越南衛生部，啟動新冠疫苗臨床試驗

大成鋼(2027)

5.71

美國對18個國家銷美鋁捲板加徵關稅，有利大成鋼美國生產

日月光投控(3711)

5.70

第4季不受華為禁令影響，明年營運成長可期，外資喊進

國光生(4142)

4.80

受惠流感疫苗需求強勁，10月營收6.14億元創新高

製表：王淑以

11月02日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

隴華(2424)

10.00

自結9月稅後純損1700萬元，每股虧損0.93元

南帝(2108)

9.97

醫療手套需求大增，下半年獲利成長，但漲多賣壓沉重

申豐(6582)

9.72

醫療用乳膠手套需求量增，訂單能見度到明年，漲多壓回

達能(3686)

7.78

9月稅後虧損0.02億元，每股稅後虧損0.02元

信驊(5274)

6.16

三星示警，伺服器等資料中心應用市況差。供應鏈走跌

世芯-KY(3661)

5.06

前3季每股盈餘9.79元，優於去年，但法人減碼

泰博(4736)

4.97

為額溫槍與檢測廠，新冠抗原快篩檢測試劑將擴產，利多出盡

宣德(5457)

4.79

蘋果iPhone12系列上市後，利多出盡，股價回跌

瑞儀(6176)

4.00

吞6.27億元匯損，Q3純益年減3成，EPS 3.26元

聯發科(2454)

3.69

第4季展望淡季不淡，明年展望正面，惟美選前賣壓沉重

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組