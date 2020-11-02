外資買超29億 台股震盪趨堅逼近12,600

台股震盪收紅 逼近12600點關卡

台股今天早盤開高走低，不過中午過後一路走高翻紅，加權指數終場上漲44.97點，收在12591.31點，逼近12600點關卡，金融股漲勢明顯。

加權指數終場收在12591.31點，上漲44.97點，漲幅0.36%，成交值縮小為新台幣1645.92億元，8大類股全面上揚，其中以金融類股漲勢最明顯。

金融股幾乎全面上漲，華南金、富邦金、國泰金都收紅。

蘋概3大指標股台積電收435.5元，小漲0.81%。大立光力守3025元平盤，鴻海收78.3元，上漲1.03%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國總統大選前觀望氣氛濃厚，台股早盤開高賣壓隨即湧現，雖然上週跌破季線約12733點附近位置，今天指數向上有賣壓，但翻黑也沒跌太重，還是等選後局勢明朗再決定投資策略。

黃國偉指出，從技術面來看，台股短期上攻有壓力，觀望氣氛下，接下來走勢偏弱機率較大，若美總統大選票投完，但結果沒出來，不確定因素將造成股市賣壓，甚至第3度回測近3個月低點12150點。

另外，10月為傳統電子股出貨高峰，即便今年因疫情順延至11月，台廠在出貨高峰後將順勢下滑，也是指數盤整偏落弱的原因。

三大法人賣超台股1.96億元

台股今天漲44.97點，收在12591.31點，成交值新台幣1645.92億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣1.96億元。

自營商賣超24.81億元，投信賣超6.25億元，外資及陸資買超29.1億元。