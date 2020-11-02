政府清查炒房 營建股仍表現穩健

政策打不打房？最近備受關注，營建股2日表現，相對於台股大盤小幅下跌，則相對穩健，營建業老大哥國建（2501）、「營建F4」的興富發（2542）和遠雄建（5522），及全台新案都熱銷的達麗（6177）等，有業績面撐腰，表現相對突出。

房市自五月中旬疫情暫告緩和以來，逐步回穩，甚至成交量持續放大，也衍生部分預售新案上演紅單滿天飛的傳聞，政策打不打房？引發關注。

日前內政部更全面聯合稽查房市，以遏止炒房客止步，日前會同各單位，就桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等6縣市，23個建案進行聯合稽查。不過，今天儘管台股陷入下修整理，但營建股仍表現穩健，盤中小漲0.23元，漲幅0.75％，指數來到323.13點。

其中國建小漲0.1元，暫收在19.15元；國揚上漲0.55元至24.15元，成交張數在7,400多張以上。

全台預售屋和新成屋都傳出去化順暢的興富發，今天盤中也小漲0.4元至41.90元，成交張數1,700多張。

近期預售豪宅和新成屋都大賣的大陸建設母公司欣陸控股（3703），也上漲0.65元至25元，成交張數逾6,800張。

遠雄建也上漲0.35元，至44.35元。

同時布局住宅和商辦市場的長虹，今天股價也拉出「長紅」，上漲0.3元至79.9元，挑戰收復80元關卡。

至於全台預售案都屢開紅盤的達麗，今天也持續開紅盤，小漲0.25元，至29.9元。