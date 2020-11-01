搶5G財 瑞昱雙引擎發功

網通IC設計大廠瑞昱（2379）搶搭5G商機，將以WiFi 6及乙太網路晶片雙管齊下，全面進軍中國大陸、歐美等路由器（Router）及用戶終端設備（CPE）市場。法人指出，瑞昱WiFi 6正逐步放量出貨，且成功卡位進入品牌大廠供應鏈，加上乙太網路晶片出貨續旺，2021年第一季業績將開始大啖WiFi 6及新一代乙太網路晶片商機。

5G世代到來後，除智慧手機出現更新需求外，更衍生出路由器更新及CPE新市場商機，當前舉凡CISCO、NETGEAR及小米等品牌大廠為了跟上5G帶來的更高速網路，開始相繼搶攻WiFi 6市場，以路由器及CPE搶占消費者荷包。

在路由器、CPE等產品幾乎都同步需要WiFi 6、乙太網路等晶片效應下，瑞昱將有機會藉此搶占大筆商機。法人指出，瑞昱在路由器、CPE市場已經分別透過D-LINK及騰達等廠商打入供應鏈，另外在PC市場更拿下高階電競主機板的WiFi 6訂單，並自下半年起開始逐步量產出貨，進入2021年第一季後，預期瑞昱出貨力道將可望明顯優於2020年下半年水準，推動業績大幅成長。

供應鏈表示，智慧手機開始逐步導入WiFi 6後，接連路由器、筆電及CPE等終端產品皆開始將WiFi規格提升至WiFi 6，預期2020年WiFi 6滲透率仍處於起步階段，不過跨入2021年後，將有望開始顯著提升至接近四成左右水準，使WIFi 6及乙太網路等相關供應鏈都能夠大啖訂單。

據了解，目前WiFi 6晶片規格的產品單價仍是WiFi 5的一倍以上，雖然隨著WiFi 6滲透率逐步提升，按照傳統半導體產業常態，原有晶片價格會隨著時間拉長而遞減，因此WiFi 6也不例外。

但是業界預期，由於當前晶圓代工產能吃緊，加上目前WiFi 6需求正熱，因此晶片價格降價幅度將會低於過往，代表WiFi 6晶片價格將可望維持強勢水準，瑞昱在業績上將會受惠於這波趨勢。

此外，瑞昱公告第三季財報，單季合併營收達224.09億元、季成長29.2％、年增47.6％，歸屬母公司淨利25.09億元、季增23.8％、年增達236％，每股淨利4.92元。其中單季合併營收及歸屬母公司淨利同創歷史新高水準。