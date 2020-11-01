利空罩頂 押寶選後方向

11月3日終將迎來美國總統大選，民主黨候選人拜登的民調雖遙遙領先川普，但搖擺州的狀況仍舊撲朔迷離，尤其因疫情關係多州放寬郵寄投票標準，屆時開票恐面臨延宕爭議，最後關頭市場觀望態度恐更加濃厚，選後布局成投資人關注焦點。

以當前狀況研判，美國大選恐有三種情境，包括美國總統川普連任、拜登勝選，以及市場最不樂見的選舉爭議產生，其中一方不願承認選舉結果，甚至拒絕和平轉移政權等。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，參考2000年美國總統大選爭議延宕達36天，期間標普500指數最大修正幅度約9％的經驗，若選後結果難產，將使得盤面不確定因素增加，可能加劇美股修正的幅度，連帶影響台股走勢，投資人應待市場修正利空後再行低接布局。

然而若順利有一方人馬勝出，蕭乾祥認為，在變數解除後無論是誰當選，台股皆應重新布局明年景氣成長的5G手機、電動車等產業所需的半導體以及電子零組件族群，就算以提高企業稅為主張的拜登勝選，市場的修正壓力應屬短期且有限。

凱基投顧董事長朱晏民同樣認為，川普連任將延續選前美股多頭走勢，拜登勝選，利空也已反應完畢，對股市造成進一步衝擊的機會不大，因此選後市場終將回歸基本面，中長線的投資人反可趁選前買盤觀望時刻進場布局，因政治因素造成的短線波動並不影響公司獲利表現，且科技類股包括手機、NB、居家等相關個股2021年的展望仍偏向樂觀看待。

目前市場多將口罩、電動車、綠源、基礎建設視為拜登勝選概念股；反之由川普連任，法人預期將可延續選前的美股多頭氣勢，同時尖牙股為主的科技類股面臨的反壟斷壓力將可減低。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，大選結束後緊接面臨第三季季報與10月營收公布潮，所有個股皆要回歸基本面檢視，今年10月營收預期將是許多個股的年度高峰，年底尚有法人的結帳壓力，投資人在操作上切勿躁進。