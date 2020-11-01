股匯脫鉤 10檔外資逆勢買超股

出口商月底拋匯加持下，新台幣匯率無畏台股向下跳水，本周以來四探1998年彭淮南上任後的盤中最高價28.476元，反觀外資本周賣超大盤517.98億元，台達電（2308）、穩懋（3105）等外資逆勢買超的個股或有望成為場外熱錢的進駐焦點。

近期股匯市呈現大幅度脫鉤情況，新台幣受惠國際上低利環境，以及台灣防疫有成，自4月以來一路扶搖直上，全年已升值1.181元，近4日盤中更屢屢衝破29.6字頭，相較外資今年以來大賣小買的情況，法人認為，主要在於國際股市目前面臨疫情、大選、紓困案等三大利空罩頂，觀望氣氛濃厚，應待不確定因素逐漸消散後，這些逗留在台的境外資金才有機會湧入股市之內。

細觀外資本周以來買超的前十大個股，包含元大台灣50反1等避險性資產外，包括穩懋、國巨、台達電、環球晶、亞德客-KY、智易、長榮、群聯、華新科等個股皆位列其中。

外資上周大買元大台灣50反1高達44.2億元，持股比重一舉衝破四成，相較9月初的三成左右出現顯著增長，也引發外界對於外資趁機套匯的疑慮。

除元大台灣50反1外，其中又以砷化鎵業者穩懋買超11.33億元為最，穩懋第三季獲利及每股盈餘同創歷史新高，推升前三季每股盈餘12.38元已超越去年全年水準，第四季雖受華為事件影響，但整體來看產能利用率仍能維持七、八成的健康水位。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，新台幣升值就像雙面刃，一方面在熱錢效應配合全球押寶川普敗選，股民提前享受匯差紅利；另一方面準備進入第三季財報的密集公布期間，個股匯損隱憂也將慢慢浮現。

宏遠投顧副總經理陳國清認為，傳產股與電子股產生資金輪動及排擠，三大法人及投資人對電子股過度青睞，對傳產股缺乏注意，這樣情況或使籌碼乾淨且獲利大幅成長的傳產股有望走出主升段。