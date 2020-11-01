美大選揭曉憂紛擾 台股短期剉

歐美疫情復燃、美國總統大選即將揭曉，金融市場人心浮動，美股全面下跌，道瓊指數10月下跌4.61%，創近7個月以來最差的單月表現；國泰證期研究部分析師蔡明翰分析，美國單日確診人數破10萬人、再創新高紀錄，總統大選又有無法和平落幕的疑慮，是美股單月表現最糟的主因，恐怕會拖累台股「短期」表現。

政治因素下跌急又快

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，美國大選前市場觀望氣氛濃厚，預估美股持續修正下，台股下周呈「拉回整理」態勢。盤面觀望氣氛下，資金出現暫時停看聽，投資人不妨持續觀察，留意逢低進場的機會。

不過，歐美新冠疫情再度擴大，將影響商業活動運行，如法國、德國已下令暫時關閉部分商場與店家，重啟居家隔離政策，周書玄認為，將再次衝擊各國經濟表現

根據過去各國總統大選爭議，包括2000年小布希勝選之謎（票數差距小）、台灣總統大選319槍擊案等。蔡明翰指出，政治因素導致股市大跌，多來得又急又快，通常2、3天或歷經震盪後隨即拉回，更簡單來說，若是政治因素下跌，投資人應該要站在買方而非賣方角度出發。

市場對疫情反應鈍化

比較麻煩的是，疫情對實體經濟影響大，但蔡明翰認為，金融市場因疫情下跌，曾發生在今年3月、6月以及10月，反應「鈍化」愈來愈明顯，因此，美股反應應該不會太久，金融市場中、長期偏多的格局不變，建議投資人趁低檔分批買進。

周書玄觀察指出，科技產業新趨勢不變，前3季受疫情影響，居家隔離帶動桌上、筆記型電腦、網通雲端、伺服器等表現不俗，搭載英特爾超微高速運算的新晶片規格的伺服器新產品即將上市，預告明年這塊市場應用，表現將淡季不淡；其他如居家健身器材、自行車、航運、電商等仍然可留意。

（中國時報 洪凱音）