台股下周法說會 半導體電信股接棒

台股下周法人說明會將由半導體矽晶圓廠及電信股接棒上陣，市場看好矽晶圓需求回升，並關注iPhone 12帶動換機潮，有望推升電信業者5G用戶成長及第4季業績。

半導體矽晶圓廠環球晶將於11月3日召開線上法人說明會，受惠5G新機效益，加上車用市場需求回溫，晶圓代工廠接單暢旺，為確保料況無虞，晶圓代工廠對矽晶圓需求也隨著增加。

環球晶先前指出，目前12吋及8吋矽晶圓產能都已滿載，其中，12吋矽晶圓為市場主流，需求也最強勁。觀察近期客戶訂單有越下越長情況，估計到明年上半年12吋矽晶圓產能都將維持滿載水位。

遠傳電信法說會將在11月5日舉行，總經理井琪日前出席記者會表示，遠傳7月起的整體平均每戶貢獻金額（ARPU）月增率已是正成長，不單單受惠5G效應；遠傳並力拚2021年ARPU觸底反彈，重回成長趨勢。

台灣大哥大預計11月6日召開法說會，總經理林之晨日前受訪透露，台灣大9月的月租費已較8月提升，這是他去年4月到任以來，首度月增率轉正，顯示月租費下滑的趨勢觸底反彈，主要受惠5G新資費動能。

台灣大已取得遊戲開發商Riot Games多款遊戲代理權，林之晨也預告，明年將繼續端出「核彈級的創新服務」。 （中央社記者吳家豪台北31日電； 編輯：鄭雪文）