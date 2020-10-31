蘋果新筆電內建自製晶片 台供應鏈可望受惠

蘋果公司傳出預計11月17日發表採用自製處理器的Mac筆電，可能由台積電獨家代工晶片，其他台灣供應商包括組裝廠廣達、軸承廠新日興等可望同步受惠。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）先前預測，蘋果將於11月發表第一款搭載自家處理器Apple Silicon Mac筆電，也可能推出其他仍搭載英特爾處理器的產品。推特爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）發文指出，Apple Silicon Mac發表會將在11月17日舉行。

其他國內外消息顯示，Apple Silicon筆電可能採用12吋MacBook，處理器將由台積電5奈米製程獨家代工，成本將降到原本英特爾處理器的四分之一；至於外界最關心的售價，推算不到新台幣3萬元，且電池續航力可能長達15至20小時。

天風國際證券分析師郭明錤持不同看法，認為最先採用Apple Silicon處理器的機種將是13.3吋MacBook Pro，預計今年第4季量產；13.3吋MacBook Air也可能改用Apple Silicon處理器，量產時間最快落在今年第4季或明年初。

除了台積電之外，其他有望受惠Mac筆電發表的台廠包括供應連接元件的鴻海及正崴、組裝廠廣達、軸承廠新日興、散熱廠雙鴻及奇鋐、IC載板廠欣興、IC設計廠譜瑞-KY、軟板廠台郡及臻鼎-KY、鍵盤廠精元、鍵盤觸控薄膜供應商科嘉-KY、電池模組廠新普及順達等。

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