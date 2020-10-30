台股難逃美國大選魔咒，在歐洲疫情反撲，盤中美股電子盤急挫下，日韓股市跌幅擴大，法人避險賣壓出籠，最後一筆交易爆出238億大量，終場加權指數大跌116.57點收在12,546.34點，月線連三黑且多次挑戰萬三無功而返，台股持續高檔震盪盤整待變。

三大法人30日賣超273.16億元，其中外資連六賣，單日賣超高達222.11億元，累計今年來賣超台股已達7,049.26億元。值得注意的是，融資券餘額雙雙自今年高點拉回，融資及融券餘額29日一度觸及今年高峰1,577億元與92.23萬張後，30日分別大減10.03億與1.98萬張，多空皆退守。此外，10月成交量3.4兆元較九4.4兆持續量縮，顯示投資人在美國大選前，多以打帶跑操作為主，觀望氣氛濃厚。

另一個影響因子是新加坡掛牌的摩台期29日結算後下架，30日起法人避險交易改以美元計價的港摩台及富台期，以及新台幣計價的台指期，部分追蹤指數的基金因此進行成分股調整，也加重昨日台股的跌勢。

第一金投顧董事長陳奕光指出，歐美疫情快速升溫，美國10月中旬以來，新冠肺炎新增確診人數節節走高，另法國更再次封城，疫情反撲形成經濟復甦隱憂；加上美國大選在即，投資人避險情緒升溫，選後若候選人得票率接近，投資人也擔心是否會重蹈2000年小布希與高爾的驗票之爭，諸多因素拖累歐、美、亞股及台股走跌。

統一投顧董事長黎方國對未來台股盤勢傾向樂觀，認為若遇股市大跌是最好的進場買點，主要理由是台股進入企業財報公布旺季，上市櫃公司第三季數字普遍優於預期；而美國基本面也慢慢轉好，第三季GDP讓人驚豔；此外，金融市場對疫情承受能力愈來愈高，他預估美國總統大選前，會是股價最後的壓縮整理期。

康和證券投資總監廖祿民則指出，短線上可觀察台積電、聯電、聯發科及台達電是否回穩向上，這四大電子權值股將是美國政治利空趕底指標。此外，加權指數跌破季線後如未能快速站回，大盤整理時間將延長，短線上指數將回測12,200～12,500點區間。

美國大選後 再戰萬三

近期盤勢連續拉回整理，30日再收低，加權指數月K線連三黑，櫃買指數月K線連兩黑，投資專家看大盤月K線已連四個月留上影線，顯示上檔壓力大，下周美大選結果塵埃落定後，將有利買盤進場，蓄勢再挑戰萬三關卡。

統一投顧董事長黎方國表示，本周連續走弱且跌破月線及季線，市場聚焦11月3日美國大選，以及歐美疫情再起，對於後者，目前全球累計確診4,500多萬例，前500萬例致死率達6.8％，但後500萬例致死率僅1.44％，醫療照護對疫情承受度明顯提升。

黎方國表示，現階段建議操作原則是「大跌大買、小跌小買、不跌照買」，選後不確定性因素消除，市場買盤將回流，加以蘋果新機銷售及後續感恩節、耶誕節消費商機，有助指數再戰萬三。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，美大選無論是拜登或川普勝選，之前觀望的買盤都將重新進場，較不好情況是雙方票數過於接近，無法立即公布誰勝選，時間拉長會影響大戶及中實戶買盤意願，盤勢可能下修萬二到季線區間震盪，操作就要較保守。他表示，無論誰當選都要正面處理疫情所帶來的健康與經濟問題，建議選股以傳產的生技醫療、原物料（造紙、線纜、橡膠）及航運等具題材類股。