無論美國總統換誰做 這個族群都受惠

選前投資人樂觀預期美國大規模紓困刺激方案可望通過，提振市場信心，美國散戶協會(AAII)10月22日所公布的當周美國散戶投資人情緒指數，看多比例增至35.75％，高於看空比例的33.03％，為今年三月來偏空的市場情緒首次翻多。

資金已提前押注

從美國債券市場觀察，資金也已為自己對選舉結果的預期先行押注，截至10月23日當周，美國國債全面遭到調節，十年期國債利率一周內上漲9個基點，創十週來最大單週漲幅，在經濟數據無太大變化的條件下出現此情況，瑞士信貸亞洲區首席經濟分析師陶冬的解釋是「拜登交易」，市場不僅在嘗試對拜登入主白宮定價，更為可能出現民主黨贏同時拿下白宮、參議院及眾議院定價。隨著公債殖利率翻揚，公債實質利率也跟著再次反彈，對金融資產價格及評價形成壓力。

但受選前刺激方案通過無望及歐美第二波疫情高峰阻礙經濟恢復的疑慮影響，10月26日美股出現近兩個月來較大的跌幅。研判在短期恐無利多激勵下，市場原先樂觀的情緒及籌碼，恐需要一些時間去消化沉澱，選前難有大行情可以期待，連帶全球股市也將持續震盪整理，等待選舉不確性因素消除。

疫苗上市消除疫情干擾因素

事實上，本波熱錢行情能否繼續走下去的關鍵，並非是美國下一任總統是誰，而是疫苗何時上市？美國刺激方案何時上路／聯準會何時加碼QE？兩者中的前者，較有機會在選前釋出好消息，提振市場信心。目前疫苗上市時間與疫情對經濟活動衝擊的拉鋸戰，正在跟時間賽跑。若疫苗早點上市，市場對經濟復甦的預期又會再度轉為樂觀；若疫苗上市時程延後，隨著疫情快速擴散，市場對全球經濟再探底的機率預期就會增加。

目前開發進度較快的輝瑞疫苗(與德國藥廠BioNTech合作開發)，在申請緊急使用授權(EUA)前，必須達到三個關鍵指標：多數人有效預防、符合安全標準及達到品質管控標準下，可持續製造疫苗。輝瑞預計有效性及初步7天內安全性的數據將在10月底公布，若有效性和安全性的數據良好，最快就會在11月底申請EUA，疫苗上市大規模施打的日子就近了。

美國刺激方案恐拖到明年實施

至於刺激方案上路的問題，依照兩黨歧見仍大來看，恐需待選後在總統與國會席次抵定後才能有更明確的判斷。若川普及共和黨大勝完全執政，刺激方案就有機會加快實施；若拜登大勝完全執政，就有可能要拖到2021年1月20日就職後才有機會；若民主黨及共和黨分別拿下參眾兩院，針對刺激方案的規模大小就有得吵。

簡言之 ，刺激方案推出時間最快也要等到今年底至2021年年初，屆時聯準會將會加碼QE，在未來將有更多資金注入市場的預期下，選後股市若有較大的回檔，站在逢低承接的買方，應會是贏面較大的交易策略。

一個世界兩套系統無法逆轉

考量川普與拜登的選情仍膠著，尚無法斷定最終誰能勝出，太早押寶川普或拜登概念股都存有風險，轉為聚焦不管誰當選都受惠的族群，會是選前留倉較安全的標的選擇。由於牽制大中國崛起已成為兩位總統候選人及兩黨的共識，誰當選只有打中力度的差別而已。可預期一個世界兩套系統的發展趨勢將延續，美國積極去中化及高喊本土化，中國被迫去美化及加速本土化，供應鏈遷移及訂單移轉還會繼續發生。

受美國對中國半導體已制裁及預期制裁的影響，中國供應鏈及中國廠的客戶雙雙轉單至台廠，從最上游的矽智財(IP)、IC設計，到製造的晶圓代工、記憶體(NAND Flash)，甚至連最後封測，均陸續傳出接獲轉單，導致產能滿載、供不應求、漲價的結果。

外銷訂單再旺兩季

轉單效應也帶動台灣電子產品的外銷訂單自七月起呈現噴發式成長，9月電子產品外銷訂單金額連3月改寫歷史單月新高，月增14.5％、年增29.7％，累計前9月金額年增20.3％，遠優於資通訊產品年增率的7.8％及整體外銷訂單年增率的4.2％，成為台灣外銷訂單逆勢能夠成長的重要引擎。

若電子產品轉單延續，甚至規模及範圍擴大，加上今年第四季還有iPhone 12較去年晚一個月上市的延後拉貨效應，以及2021年第一季對比今年第一季疫情爆發的低基期效應，可預期接下來兩個季度的外銷訂單年增率仍有機會維持高檔，可望提供台股的基本面支撐力量。

中國廠除了轉單外，為了擺脫美國威脅、提升自己技術能力，開始轉向收購台廠技術以縮短中國半導體斷鏈的時間。威盛(2388)於10月27日就公布將通過兩家子公司出售部分X86架構的晶片組產品相關技術、資料等智慧財產權(不含專利權)給予中國政府扶植的上海兆芯(威盛間接持股合計達14.75％)，不排除未來此類變相技術轉移案會越來越多。

台積電趕搭美國本土化列車

在製造業回流美國的政策方向下，晶圓代工龍頭台積電(2330)已被半推半就到美國設廠，以符合本土化要求。預計2024年完工開始量產，規劃月產能為二萬片晶圓。大客戶蘋果已開始積極遊說美國財政部、國會和白宮提供稅務減免，來支持美國半導體製造本土化，可預期美國廠替蘋果產品代工的機率就高了。

另一個潛在客戶則是近期頻出包的英特爾(Intel)，執行長史旺表示最快2021年1月決定，2023年以後部分產品生產是否外包。一旦確認，不排除台積電將會調高美國廠的月產能規劃，不僅會對自身營運或股價帶來正面的激勵效果，台積電高階製程供應鏈及設備供應鏈都會雨露均霑。

（高適）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊

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