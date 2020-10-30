外資賣超222億 台股大跌116點破12,600

蘋概三王領跌 台股跌116點失守12600點

台股開低走低，指數終場收跌116.57點，失守12600點關卡；蘋果（Apple）供應鏈台積電、鴻海與大立光股價同步走跌，是盤面弱勢指標。

台股加權指數今天收在12546.34點，跌116.57點，跌幅0.92%，成交值新台幣1972.65億元。台股本週跌352.48點，10月漲30.73點。

蘋果公司季報出爐，營收647億美元，獲利127億美元，表現優於市場預期，但上季iPhone業務營收銳減20%，大中華區營收表現不如預期，加上本季財測不明，蘋果盤後一度跌逾5%，影響蘋果概念股紛紛走跌。

台積電股價收在新台幣432元，跌5元，跌幅1.14%，影響大盤指數約42點。鴻海股價收77.5元，跌0.5元，跌幅0.64%。大立光收3025元，跌10元，跌幅0.33%。

面板廠友達與群創第3季營運同步轉虧為盈，兩公司股價不漲反跌，分別跌2.12%及3.32%。整體電子類股指數跌1.2%。

傳統產業股也普遍走跌，包括造紙、汽車、營建與百貨類股指數同步重挫逾1%；水泥、紡織與觀光類股指數同步走揚，表現相對抗跌。

分析師王兆立說，美國總統大選進入倒數階段，歐美疫情也出現升溫情況，國際股市近期震盪劇烈，預期市場觀望氣氛不易轉變，台股可能延續整理走勢。

（中央社）

三大法人賣超台股273.31億元

台股今天跌116.57點，收在12546.34點，成交值新台幣1972.64億元。三大法人外資及陸資、投信和自營商同步賣超，合計賣超新台幣273.31億元。

自營商賣超48.37億元，投信賣超2.81億元，外資及陸資賣超222.13億元。

（中央社）

《盤後解析》台股倒地 周線收黑

美國經濟數據亮眼，激勵美股止跌回升，四大指數收高，不過，盤後道瓊期指受到Apple、Amazon、Alphabet、Facebook等公布季報影響，期指下挫200多點，使得台股今天開低震盪，尾盤道瓊期指破低，台股跌幅擴大，終場以12546.34點作收，下跌116.57點，跌幅0.92％，成交金額1972.64億元。今天收周線，本周量增下跌，指數收長黑K，下跌352.48點。

分析師指出，接近美國總統大選，變數仍多，全球二次疫情封城，經濟影響面仍要觀察。另外，近期進入財報周，台股亦有第3季財報及法說會陸續登場，可留意展望佳的族群，在大選變數去化後，可作為進可攻退可守的選股依據。

籌碼面部分，政府基金近期在指數回檔下回補持股，但今年表現佳的投信持續調節，外資上周轉為買超後，本周又出現連續賣超，對台股呈偏空看法，在法人維持減碼，資金動能減弱下，大盤往上推升力道將不強。

指數今天再挫低百點，半年線以下全數失守，季線也在今天出現下彎，日KD指標持續維持死亡交叉，且開口再度擴大，RSI也回在50空方區之下，往下支撐觀察12500點整數關卡以及12250點之前的兩次低點。

櫃買指數今天同步收低，以161.93點作收，下跌1.17點，跌幅0.72％，成交金額372.63億元。

（時報資訊 莊丙農）

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