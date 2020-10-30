上市、櫃企業營運快報

今（10/30）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.第四季為歐美傳統萬聖節、聖誕節等旺季，加上新冠肺炎疫情繼續延燒歐美，宅經濟發酵，宏達電(2498)全力搶攻VR(虛擬實境)，也欲搶此波年底旺季拿下更高滲透率，即日起推出「2020萬聖節限定驚喜」，讓購買指定VIVE頭戴式顯示器的玩家都能免費獲得三款熱門虛擬實境遊戲，藉此讓更多市場消者接觸VR。

2.IC測試廠欣銓(3264)2020年第三季合併營收創高、本業獲利持穩高檔，惟因所得稅費用增加，使稅後淨利較第二季新高微減、仍以4.55億元改寫次高，每股盈餘（EPS）0.97元。累計前三季合併營收68.78億元、稅後淨利12.33億元、每股盈餘2.62元，齊創同期新高。

3.友銓電子（5321）董事會通過重大決議，擬投資新台幣3000萬元收購開發出行動支付App「fasney」的美而快電商金融科技股份有限公司，成為友銓旗下100％子公司。

友銓表示，「fasney」將提供公司旗下各電商服飾品牌超過170萬會員一個更無負擔的支付方式，公司預期「fasney」主打的「先享受，後支付」的金融科技服務功能可望大幅提升平均客單價，推升營運成長，未來並將積極採取異業結盟，期進一步貢獻公司獲利。

4.意德士科技公司（7556）周五（30日）新上櫃，每股掛牌價88元。

意德士科技公司主要從事半導體晶圓前端製程設備零組件之製造、代理、銷售及提供零組件維修服務，108年合併營業收入為3億8,316萬元，稅後盈餘為6,868萬元，每股盈餘為3.80元。109年上半年度之合併營業收入為2億574萬元，稅後盈餘為3,801萬元，每股盈餘為2.05元。

5.持續優化金融服務體驗，銀行相繼擴大消費者線上支付、線上信用貸款服務。上海商銀(5876)宣布成功將台灣Pay首度導入電商平台，並同時支援桌機版與APP版消費。

中信金旗下中信銀也宣布攜手行動支付平臺LINE Pay，於非金融場景提供個人信貸服務，客戶於LINE Pay內的貸款專區即可連結中國信託銀行信貸服務。

6.致伸(4915)第3季繳出亮麗成績單，合併獲利為9.36億元，EPS為1.73元。致伸早盤漲逾2個百分點，展望第四季，成長動能仍以聲學相關產品為主。

除了家用Audio產品新案量產外，也有因疫情受惠的視訊會議影像相關產品新案量產，估計本季聲學產品占比將拉高至五成，為獲利重心。

致伸持續拓展在新事業如警用相機(body camera)模組，AI ROBOT的營收動能，新事業屬於高毛利，致伸也透過產品策略來降低客戶和營收集中度。

7.封測大廠日月光投控旗下環旭電子前3季稅後淨利人民幣9.95億元，較去年同期成長15.62%。法人估今年整體業績成長超過15%，獲利年增16%。

環旭電子今年前3季合併營收人民幣294.78億元，較去年同期259.7億元成長13.51%，稅後淨利人民幣9.95億元，較去年同期8.6億元成長15.62%，每股基本純益人民幣0.46元，優於去年同期0.4元。