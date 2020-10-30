台股雖連挫 零股交易仍熱情 8檔受寵

零股盤中交易在本周一正式啟動後，台股受制美國總統大選變數風險升溫，與上市、櫃企業Q3 財報待觀察負面影響，短線迄今盤中已連續下跌5個交易日，使買進零股的散戶投資人，帳上初估或多或少呈現虧損。不過，小資散戶持股信心並未退燒，中針對電子、金融兩類股的零股交投仍活絡。

迄上午11：11，零股盤中交易相對熱門標的，包括台積電（2330）暫報成交逾31萬股；玉山金（2884）暫報成交逾17萬股；第一金（2892）暫報成交逾7萬股；即便市價逾3000元的股王大立光（3008），目前零股成交也達6305股。

另外，晶圓代工二哥，在Q3傳出獲利佳績的聯電（2303），目前也暫報成交逾7萬股；還有元大金（2885）暫報成交逾4萬9千股；兆豐金（2886）暫報成交逾2萬8千股；中信金（2891）暫報成交逾1萬6千股。

業內人士指出，由於金融保險類股多被有關單位緊迫訂人需戮力充實資本，因此未來持續配股加計無償配息的股利政策，勢將延續下去，也只有資本愈充實，在國際上的金融競爭力，才能大幅提高。

電子股方面，受惠新冠疫苗即將上市，使疫後的報復性消費仍讓市場期待，尤其是消費性電子與電動車等仍相關產品，加上遠端辦公與視訊仍將持續活絡，使高科技族群轉機及基本面正向格局仍不宜看淡，而電子股普遍具高配息概念也深植人心，或係散戶對穩定配息電子股的零股交易仍寵愛有加主因。