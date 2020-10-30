不甩蘋果變青 13檔讓投資人垂涎欲滴

台股今（30日）加權股價指數收盤報12,546.34點，跌116.57點，跌幅0.92%，成交量為1,972.64億。

據業內初步統計，上市、櫃漲幅超過7%的個股共有13檔，無畏盤勢低潮，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7%以上的有3檔，前10名為亞德客-KY (1590)、大魯閣 (1432)、銘旺科 (2429)以上皆漲停，另還有華上 (6289)、南帝 (2108)、愛山林 (2540)、大眾控 (3701)、晶碩 (6491)、遠雄來 (2712)、威宏-KY (8442)。

今日有22檔超過5％跌幅，跌幅前10名有訊連 (5203)、元晶 (6443)、隴華 (2424)、安集 (6477)、上銀 (2049)、中興電 (1513)、捷泰 (6165)、聯電 (2303)、迎廣 (6117)、圓剛 (2417)。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、群創 (3481)、友達 (2409)、長榮 (2603)、欣興 (3037)、華邦電 (2344)、泰金寶-DR (9105)、彩晶 (6116)、聯合再生 (3576)、美德醫療-DR (9103)。

上櫃有10檔7％以上漲幅，其中前10名為意德士 (7556)、昱捷 (3232)、長園科 (8038)、廣寰科 (3287)、元勝國際 (4419)、中美實 (4702)以上除意德士外皆漲停，另還有立凱-KY (5227)、天品 (6199)、得利影 (6144)、富驛-KY (2724) 。

今日上櫃有17檔股票有5％以上的大跌，前10檔巨虹 (8084)、和進 (3191)以上皆跌停，另還有燦星旅 (2719)、康呈 (6236)、康聯訊 (3672)、飛寶企業 (4413)、凱鈺 (5468)、陽程 (3498)、佳邦 (6284)、太普高 (3284)。

上櫃成交量前10名為均豪 (5443)、茂迪 (6244)、鴻碩 (3092)、廣運 (6125)、同致 (3552)、迅得 (6438)、驊宏資 (6148)、友威科 (3580)、光耀 (3666)、聚和 (6509)。

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