今日焦點股 重點摘要

今（10/30）日熱門焦點股如下：

（1）疫情影響縮減，麗彤(6539)前3季營收下滑幅度已收斂至年減10.79%，2020全年度營收下滑幅度將有機會降至個位數，明年挾著國內外業績同步加溫，可望挑戰雙位數成長。今日麗彤在興櫃市場股價開跌後，賣壓湧現，股價壓低整理，跌幅在3%以上。

麗彤董事長張麗綺說，公司每年將推出3~5款保健食品與5~7款保養品、開設1~2家DV皮膚管理中心的步調，持續擴張市場版圖，引領公司邁向下一個里程碑。

未來持續推進醫美管理平台版圖擴張，瞄準大陸醫美龐大的市場需求，複製醫美管理平台成功的營運模式至長江三角洲地區；從主要產品方面來看，保健食品業務將持續開發更多剛需、專利、有體感及獨特性之保健食品，從台灣出發，跨足中國、東南亞等國際市場。

今年大環境受疫情影響，公司業績能穩健，張麗綺說，主要是歸功在營收比重高達66%的銷售通路-醫美管理平台推動所致，其所謂醫美管理平台係涵蓋與公司策略合作的醫美診所、DV皮膚管理中心兩大實體通路。

隨著台灣消費者對於醫美保養的需求增加，進而帶動DV皮膚管理中心穩健擴店、有效會員數增加、醫材銷售業績成長等各面向，也增進與策略合作醫美診所的緊密度，是挹注醫美管理平台近幾年營收能穩健成長的關鍵。（時報資訊 郭鴻慧）

（2）蘋果公司公布財報優預期，但iPhone 12受疫情影響延後發表，導致iPhone事業上季營收銳減20%，加上本季財測不明，蘋果盤後股價跌5%。台股開盤受此消息影響。雖台積電ADR收高，但今早台積電(2330)開平後下壓，股價持續被壓抑在季線之下。

台積電ADR周四收盤84.89美元，漲1.04美元，漲幅1.24%，換算每股為490.9元。台積電周四在台股收盤為437元，跌落季線。

台積電昨日收在437元，跌落季線的約438元，外資續賣超21573張。外資近5個交易日共賣超台積電4萬4908張。台積電本周以來，股價持續壓回修正。今早股價最低為433.5元，仍在月季線之下。

台積電第4季在智慧手機帶動，預期單季營收再創新高，估為124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，公司預期全年營收也將成長3成並再創新高。

外資看好台積電受惠蘋果訂單增加，日前亞系外資出具最新報告，看好台積電在蘋果這個最大客戶的支持下，今年第4季至明年成長動能強勁，將台積電目標價從530元調高至600元。

亞系外資指出，目前可看到蘋果多款晶片於2021-2022年在台積電進入量產，包括用於iMac與Macbook的蘋果Silicon晶片以及伺服器CPU，蘋果預備在2022-2023年提升高速運算晶片。此外，明年的上半年蘋果將推出低價iPhone，也採用台積電代工的5奈米A14晶片

蘋果公司季報出爐，營收與獲利優於市場預期，但iPhone 12受疫情影響延後發表，導致iPhone事業上季營收銳減20%，加上本季財測不明，蘋果盤後股價跌5%。

蘋果延續疫情爆發以來的做法，未隨財報公布投資人關注的年底消費旺季營收預測。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.興勤(2428)：法人看今年每股盈餘可望達8元，獲利可望重返成長軌道，高檔整理結束，成功突破115元壓力。

2.致伸(4915)：沒匯損問題，Q3每股賺1.73元創新高，向上跳空大漲3%。

3.康控-KY(4943)：打入特斯拉供應鏈消息激勵人心，台股跌勢趨緩，多方出動上攻逾5%。

4.大統益(1232)：前三季合併獲利8.66億元，每股稅後5.41元，多方表態攻到120元之上，創除息以來新高價。

5.皇昌(2543)：公共工程、廠辦建案趕工，第四季營運可望衝今年高峰，底部反彈逾2%。

6.聯電(2303)：雙利多鈍化，法說會後股價開低，跌幅超過3%。

7.大江(8436)：雙喜臨門，Q4喊衝，股價彈升3%，重返五日線。

8.力麗(1444)：昨獲外資買超7252張，今吸引買盤進駐，逆勢走高近3%，挺進五日線及月線。

9.均豪(5443)：外資連2買，晨盤衝高4%，續站高崗。

10.上緯投控(3708)：綠能題材火熱，法人看好未來3年成長態勢，今沿五日線攀揚，挾量走高2.5%。

11.華榮(1608)：外資連5日買超，早盤挾量漲逾3%、收復短均。

12.宏泰(1612)：三大法人昨回補，早盤挾量漲約6%。

13.榮成(1909)：決現增6000萬股，早盤收復10日線及月線。

14.巨大(9921)：自行車市續旺，後市不看淡，早盤漲逾4%。

15.亞德客-KY(1590)：Q3每股賺8.16元創高，早盤勁揚逾8%，登1年來新高。

16.中連貨(5604)：售地利益挹注，前三季EPS 8.66元，激勵早盤強漲逾2%。

17.順德(2351)：車市重返成長，導線架廠笑顏逐開，股價逆勢上揚逾3%。

18.虹冠電(3257)：居家辦公、遠端教育等需求旺盛，前三季EPS達2.18元，晨盤挾量力漲逾3%。

19.達能(3686)：資金湧入太陽能族群，成為抗震強勢股，早盤爆量高漲逾6%，直逼前波24元高點。

20.大魯閣(1432)：將發現金股利4元，股價跳空漲停登波段新高價，第二根漲停到手。

21.益航(2601)：擬與子公司簽訂土城區土地之合建契約，晨盤爆大量衝漲逾3%。

(時報資訊)

（4）聯電(2303)周四公布雙利多，就美國司法部起訴公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，以及法說會公布第3季亮麗財報，但今日開低，股價跌0.95元為32元。

在法說會後，聯電ADR周四收低，收盤5.44美元，跌0.08美元，跌幅1.45%，換算每股為台幣31.46元。聯電周四在台股收盤價為32.95元。

聯電周四一早即公告就美國司法部起訴公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府6000萬美元(約合新台幣17.17億元)罰金。聯電於法說會中表示，罰金已認列在第三季財報中。

聯電昨日召開線上法說會，估第四季晶圓出貨量季增1-2%，平均銷售價格(ASP)成長1%，由此估第四季營收將季增2-3%，但受匯兌因素影響，將略影響第四季毛利率。聯電表示，8吋晶圓代工需求暢旺，產能滿載，明年價格將調漲。

聯電第3季歸屬母公司淨利91.1億元，創14年多來新高，每股純益0.75元。

聯電第3季營收448.7億元，較第2季再增加1.1%，改寫歷史新高紀錄，因新台幣升值影響，毛利率21.8%，較第2季下滑1.3個百分點。在旗下薄膜太陽能子公司聯相光電處分廠房挹注下，聯電第3季獲利攀高，營業利益71.33億元，季增22%，歸屬母公司淨利91.1億元，季增36.3%，創14年多來新高，每股純益0.75元。

聯電前3季營收1315.25億元，年增23.7%，毛利率21.4%，較去年同期拉升7.9個百分點，歸屬母公司淨利179.94億元，年增206.5%，每股純益1.5元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，居家上班與在家學習帶動的消費性和電腦相關應用需求，將持續推升晶圓出貨溫和增長。王石並說，產業供需動態已轉向對晶圓代工廠較有利，將在強化客戶關係及股東利益中尋求平衡，確保公司長期發展。（時報資訊 沈培華）

（5）封測龍頭日月光投控(3711)下午將召開線上法說，公布2020年第三季合併財報、說明營運概況及後市展望。今（30）日股價開高穩揚，最高上漲1.76％至63.6元，早盤維持逾1％漲幅，領漲封測族群，表現優於大盤。

日月光投控7月底觸及77.6元的5個月高點後一路拉回，9月底下探58.2元，2個月修正幅度達25％，近日緩步墊高。三大法人上周合計買超1萬2398張，但本周再度轉站多方、迄今合計賣超6946張。

日月光投控第三季合併營收亦創1231.95億元新高，季增14.55％、年增4.8％，優於法人預期的季增11～13％。其中，封測與材料業務營收718.21億元，季增3.3％、年增5.8％，電子代工業務營收531.25億元，季增達33.81％、年增5.02％，表現均優於預期。

累計日月光投控前三季合併營收3281.01億元、年增10.41％，續創同期新高。財務長董宏思先前表示，包括5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等市場應用需求仍相當健康，預期仍可望繳出逐季成長表現，其中系統級封裝（SiP）營收下半年成長動能將加速。

法人認為，受到新台幣匯率強升、毛利率較低的電子代工業務成長動能較強影響，日月光投控第三季獲利估較第二季略降，毛利率估近17％、每股盈餘估約1.6元。第四季受惠蘋果iPhone天線封裝及系統級封裝需求增加，可望帶動第四季營收小幅成長、再創新高。

美系外資日前出具最新報告，看好封測龍頭日月光投控受惠訂單回補速度優於預期、打線封裝需求強勁，且天線封裝（AiP）未來2年成長動能看俏，可望帶動營運加速反彈，將明後2年獲利預期分別調升2％、3％，維持「加碼」評等、目標價85元不變。（時報資訊 林資傑）