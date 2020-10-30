10月30日一分鐘強弱勢股
10月30日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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意德士
(7556)
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20.45
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以每股88元掛牌價初上櫃，首日大展蜜月行情，股價飆
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長園科
(8038)
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9.95
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儲能題材逐步增溫，尾盤獲大單敲進，急速拉升至漲停板
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廣寰科
(3287)
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9.92
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遠距商機興起，累計今年前三季營收達4.94億元，年增逾六成
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亞德客-KY
(1590)
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9.87
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自結Q3每股盈餘達8.16元，改寫單季新高，前三季賺贏去年
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大魯閣
(1432)
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9.86
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擬以資本公積配發每股4元現金股利，殖利率高達17.1％
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中美實
(4702)
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9.48
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自30日起開放信用交易，股價觸頂，成功收復票面價
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立凱-KY
(5227)
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8.81
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營收逐季大幅躍升，訂單能見度已達2021年，跌深反彈
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友威科
(3580)
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6.55
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外傳乾式蝕刻設備已打入英特爾、台積電供應鏈，前景看旺
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鴻碩
(3092)
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5.23
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進入Q4傳統旺季，客戶拉貨動能回溫，營運有望走出谷底
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南帝
(2108)
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5.03
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受惠全球乳膠手套供不應求，股價一路沿5日均線陡直上攻
製表：柯宗沅
10月30日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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巨虹
(8084)
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9.98
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因應私募可轉換公司債於11月到期，處分轉投資事業股權
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和進
(3191)
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9.95
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非屬本業業務多項疑點未釐清，遭櫃買中心打入全額交割股
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訊連
(5203)
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8.56
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自結Q3稅後淨利年減逾六成，EPS僅0.63元，遜於預期
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元晶
(6443)
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8.19
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投信連4日賣超共計1,806張，股價自高檔拉回整理
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安集
(6477)
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7.74
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電廠拉貨潮10月中告段落，Q4至明年Q1市況偏淡
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上銀
(2049)
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7.61
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短線受匯損、歐美疫情干擾，現增期間市場保持觀望態度
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中興電
(1513)
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7.23
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短線衝高後面臨獲利了結賣壓，三大法人30日續賣1,841張
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捷泰
(6165)
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6.96
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股價創歷史新高後一路回跌，30日再度回測季線支撐
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聯電
(2303)
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6.83
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外資對美光案疑慮未完全移除，單日賣超近7萬張拖累股價
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圓剛
(2417)
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6.47
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因利多出盡維持高檔震盪，然季線扣抵已達8月起漲點附近
製表：柯宗沅
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