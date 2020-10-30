10月30日一分鐘強弱勢股

10月30日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

意德士

(7556)

20.45

以每股88元掛牌價初上櫃，首日大展蜜月行情，股價飆

長園科

(8038)

9.95

儲能題材逐步增溫，尾盤獲大單敲進，急速拉升至漲停板

廣寰科

(3287)

9.92

遠距商機興起，累計今年前三季營收達4.94億元，年增逾六成

亞德客-KY

(1590)

9.87

自結Q3每股盈餘達8.16元，改寫單季新高，前三季賺贏去年

大魯閣

(1432)

9.86

擬以資本公積配發每股4元現金股利，殖利率高達17.1％

中美實

(4702)

9.48

自30日起開放信用交易，股價觸頂，成功收復票面價

立凱-KY

(5227)

8.81

營收逐季大幅躍升，訂單能見度已達2021年，跌深反彈

友威科

(3580)

6.55

外傳乾式蝕刻設備已打入英特爾、台積電供應鏈，前景看旺

鴻碩

(3092)

5.23

進入Q4傳統旺季，客戶拉貨動能回溫，營運有望走出谷底

南帝

(2108)

5.03

受惠全球乳膠手套供不應求，股價一路沿5日均線陡直上攻

製表：柯宗沅

10月30日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

巨虹

(8084)

9.98

因應私募可轉換公司債於11月到期，處分轉投資事業股權

和進

(3191)

9.95

非屬本業業務多項疑點未釐清，遭櫃買中心打入全額交割股

訊連

(5203)

8.56

自結Q3稅後淨利年減逾六成，EPS僅0.63元，遜於預期

元晶

(6443)

8.19

投信連4日賣超共計1,806張，股價自高檔拉回整理

安集

(6477)

7.74

電廠拉貨潮10月中告段落，Q4至明年Q1市況偏淡

上銀

(2049)

7.61

短線受匯損、歐美疫情干擾，現增期間市場保持觀望態度

中興電

(1513)

7.23

短線衝高後面臨獲利了結賣壓，三大法人30日續賣1,841張

捷泰

(6165)

6.96

股價創歷史新高後一路回跌，30日再度回測季線支撐

聯電

(2303)

6.83

外資對美光案疑慮未完全移除，單日賣超近7萬張拖累股價

圓剛

(2417)

6.47

因利多出盡維持高檔震盪，然季線扣抵已達8月起漲點附近

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組