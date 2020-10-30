10月30日一分鐘強弱勢股

因應私募可轉換公司債於11月到期，處分轉投資事業股權

和進

自結Q3稅後淨利年減逾六成，EPS僅0.63元，遜於預期

投信連4日賣超共計1,806張，股價自高檔拉回整理

電廠拉貨潮10月中告段落，Q4至明年Q1市況偏淡

上銀

短線衝高後面臨獲利了結賣壓，三大法人30日續賣1,841張

圓剛 (2417)

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