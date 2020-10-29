10/30盤前掃描》台積電傳奇 劉德音揭關鍵
被譽為台灣「護國神山」、「矽屏障」的台積電，以領先業界的技術稱霸全球晶圓代工產業，發展速度讓同業連車尾燈都見不著，台積電的成功無非是台灣產業一大傳奇，而台積電又為何能是今天的台積電？對此，劉德音點出五大關鍵要素。
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劉德音揭台積神化五要素
台積電董事長劉德音指出，台積電之所以成為現在的台積電，其實有五大要素，首先是必須創造一個新的商業模式…閱讀全文
央行利率 估凍至2021年底
就疫情面而言，國內較其他國家緩和，再加上金融體系資金寬鬆，若再降息效益其實不大…閱讀全文
超微新顯卡 重磅登場
超微（AMD）29日發表Radeon RX 6000系列顯卡，為3A級遊戲大作挹注頂尖4K解析度效能。新顯卡搭載採用台積電7奈米製程AMD RDNA 2架構繪圖晶片…閱讀全文
美Q3經濟成長率飆歷史新高
占美國經濟活動達七成的消費者支出大幅增長，和美國企業投資回升等都被視為經濟回復成長的好指標，顯示消費者敢消費和企業對前景更樂觀…閱讀全文
美股︱iPhone銷售遜色 蘋果盤後股價挫
美國第三季經濟出現快速成長，帶動美國股市周四震盪收高 ，但周四收盤後，蘋果及亞馬遜走跌，拖累美股期貨下挫…閱讀全文
疫情再起 台股五大產業抗跌
八大公股行庫29日護盤逼近40億元是最大的買方來源，更有長線的資金進場，主要卡位2021年產業前景無虞的個股為主…閱讀全文
面板雙虎報喜 Q3狠甩連六虧
大陸因為面板產能已經居全球之冠，而且財源排擠效應之下，面板補貼銳減，預期面板市場在往後幾年健康發展，回到市場機制…閱讀全文
亞德客Q3每股賺8.16元 創新高
客戶提升自動化是長期趨勢，大陸推動新基礎建設及智慧城市，額外增加5G相關產業需求，亞德客營收規模提升，第三季稼動率達100％…閱讀全文